Riaprono le Terme di Boario: le novità per le cure, apertura parco e centro Wellness Spa

mercoledì, 10 giugno 2020

Darfo Boario Terme – Riaprono le Terme di Boario (Brescia). Da lunedì 15 giugno riapre il parco delle Terme di Boario con tutti i dispositivi previsti dalle norme anticovid in vigore. In questo periodo l’orario di apertura al pubblico sarà dalle 8 alle 18.30. Per quanto riguarda la cura idropinica che viene erogata all’interno del parco è indispensabile che gli utenti siano provvisti della prescrizione rilasciata dal proprio medico curante e validata dalla visita di ammissione alle cure da parte del medico termale.

Da quest’anno è stato installato un sistema di controllo accessi alle fonti termali, per ragioni igienico sanitario e di sicurezza, in modo tale che tutti coloro che intendono usufruire della cura idropinica devono essere muniti di apposito badge rilasciato durante l’anno di ammissione alla cura stessa.

Entro giugno saranno progressivamente aperti tutti i servizi del parco, a scopo didattico, ludico e d’intrattenimento, secondo un calendario che dovrà essere modulato rispetto a norme e decreti che vengono varati.

Sono già trenta i Comuni del Comprensorio Camuno-Sebino Bresciano e Bergamasco che hanno aderito alla convenzione per l’ingresso gratuito e tutti i cittadini durante le ore diurne al parco delle Terme. La Direzione del parco Termale sta elaborando un calendario di iniziative rispondenti alle esigenze di sicurezza e rispetto delle norme e l’obiettivo è costruire al meglio l’attività di animazione e intrattenimento a tutto campo nella stagione termale appena iniziata.

Info e prenotazioni: segreteria @termediboario.it

FACCIAMO IL PIENO DI SALUTE

Da lunedì 15 giugno riprende l’attività anche il centro Cure Violati con l’erogazione di fanghi e bagni terapeutici, massoterapia, cura idropinica (interna al centro, oltre a quella praticata nel parco) percorso vascolare e riabilitazione. E’ obbligatoria la prenotazione contattare il numero 0364 525011 oppure via email info@termediboario.it

EMOZIONI E SICUREZZA

L’Hotel Rizzi Aquacharme e il suo centro Wellness Spa hanno riaperto al pubblico dopo gli adeguamenti necessari richiesti dalla normativa in vigore per il distanziamento sociale e la sicurezza degli utenti.

UN TUFFO ALLA SPA

I lavori ordinari e straordinari di adeguamento della SPA delle Terme di Boario stanno procedendo alacremente e dal 15 giugno sarà aperto il centro estetico delle Terme di Boario nelle sole giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 17. Prenotazione obbligatoria: 0364 525011.