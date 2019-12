Ponte di Legno: anche le vacanze di Natale col trenino turistico

venerdì, 27 dicembre 2019

Ponte di Legno – Torna anche nel periodo invernale il trenino turistico dell’Alta Valle Camonica: sarà in funzione da sabato 28 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020 nelle località di Ponte di Legno, Temù e Vezza d’Oglio.

Un’occasione unica per bambini, famiglie e turisti che potranno scoprire e ammirare le bellezze naturali e le montagne innevate dell’Alta Valle Camonica, oltre a conoscere la storia e le tradizioni camune. La gestione del trenino dell’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Camonica è affidata alla Maroni Turismo, un servizio in più accanto agli skibus, già in funzione per l’intera stagione invernale.

A Ponte di Legno il ritrovo è nella centralissima piazza XXVII Settembre: il giro turistico nelle frazioni e paese dalignese dura mediamente 45′. Il servizio parte con sabato 28 dicembre: a Ponte di Legno sarà in funzione dalle 16 alle 19, quindi domenica mattina (prima corsa alle 10 fino alle 12.15), in sequenza lunedì e martedì pomeriggio (16-19), mercoledì mattina (10- 12.15) giovedì e venerdì pomeriggio (16-19). Il trenino turistico è condotto da Giovanni Maroni ed è un servizio molto apprezzato in Alta Valle Camonica anche nel periodo invernale: “Le richieste sono sempre elevate, prevalentemente sono turisti, giovani, ma anche intere famiglie che durante il viaggio scoprono le bellezze di questo territorio”. Clicca sull’immagine per ingrandire la locandina.

A giorni alterni e in fasce orarie ben definite, oltre al giro turistico di Ponte di Legno e Vezza d’Oglio, sono proposti due itinerari: Ponte di Legno-Temù e Ponte di Legno-Villa Dalegno. Sono previste corse Ponte di Legno-Villa Dalegno il mercoledi pomeriggio (16-19.25), sabato mattina (10-12.40) e domenica pomeriggio (16-19.25).

Il trenino dell’Alta Valle Camonica collegherà Ponte di Legno (partenza dall’autostazione comunale) a Vezza d’Oglio (piazza V luglio) il lunedì e venerdì mattina; Ponte di Legno (piazza XXVII settembre – Temù) il martedì e giovedì mattina e il giro di Vezza d’Oglio (partenza da piazza V luglio) il lunedì e venerdì mattina (10-11.15).

L’acquisto dei biglietti avverrà a bordo del trenino: 4 euro il costo per gli adulti, 3 euro per i bambini e gratis al di sotto dei 7 anni.