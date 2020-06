Ponte di Legno: contributi per nuove attrezzature, i vigili del fuoco ringraziano Regione Lombardia

lunedì, 15 giugno 2020

Ponte di Legno – L’Associazione Amici dei vigili del fuoco di Ponte di Legno (Brescia) ha ricevuto nel corso del 2019 da Regione Lombardia 13.571 euro per l’acquisto di attrezzature da destinare al distaccamento dei vigili del fuoco di viale Venezia, guidati da Luca Zanoletti. La legge regionale ha previsto l’assegnazione di contributi ai diversi distaccamenti e risorse importanti sono arrivate ai vigili del fuoco di Ponte di Legno, un punto di riferimento per gli interventi in Alta Valle Camonica.

I 13.571,28 assegnati da Regione Lombardia ad APS Associazione Amici Vigili del Fuoco di Ponte di Legno sono stati destinati per l’acquisto di un motoventilatore (nella foto), termocamera radio portatile e un nuovo ricercatore di fughe gas monossido.

“A nome di vigili del fuoco e dell’intera comunità dalignese – sottolinea Luca Zanoletti, responsabile del distaccamento dei vigili del fuoco di Ponte di Legno - ringrazio Regione Lombardia per quanto ci ha assegnato nel corso del 2019″.