“No all’impianto di termo-ossidazione dei rifiuti a Pergine Valsugana”

mercoledì, 22 settembre 2021

Pergine Valsugana – “No all’impianto di termo-ossidazione dei rifiuti in viale dell’Industria”. Presa di posizione del Circolo di Fratelli d’Italia di Pergine Valsugana che dichiara la contrarietà alla realizzazione dell’impianto di termo-ossidazione dei rifiuti nei capannoni “ex-Impa” in viale dell’Industria.

“Il nostro parere negativo è dovuto a diversi fattori, in primis l’insufficiente informazione fornita ai cittadini sulle caratteristiche di un impianto di trasformazione dei rifiuti che va a toccare temi particolarmente sensibili quali ambiente, salute e vivibilità cittadina. La realizzazione di questo stabilimento si rivela essere una decisione calata dall’alto che non tiene in considerazione sensibilità, dubbi e perplessità della popolazione. Ci sono domande a cui un’Amministrazione virtuosa deve dare risposta: quali rifiuti saranno conferiti allo stabilimento (si parla ad esempio di rifiuti organici provenienti dalle navi da crociera)? Perché realizzare questo impianto a poche centinaia di metri da un polo scolastico, un asilo nido e un quartiere densamente abitato? Perché non valutare invece un sito più isolato? Quali sono i benefici che porterà a Pergine e alla Valsugana questo progetto sperimentale, anche dal punto di vista occupazionale?”, sostiene Paolo Planchel, vice presidente del Circolo Fratelli d’Italia di Pergine Valsugana.

“Per ottenere le risposte a queste domande, noi di Fratelli d’Italia chiediamo fortemente un’assemblea aperta a tutti che faccia chiarezza sull’impianto di termo-ossidazione, e continuiamo a promuovere la campagna di raccolta firme per dare voce ai tanti cittadini dubbiosi che sono rimasti inascoltati fino a ora”, conclude Planchel.