Navigazione lago d’Iseo, il presidente Faccanoni: “Fiduciosi sulla ripartenza, pronti a una grande stagione”

domenica, 2 maggio 2021

Costa Volpino – La Navigazione Lago d’Iseo guarda alla ripartenza post Covid con fiducia. E’ entrato in vigore l’orario primaverile 2021 feriale e festivo e già si registra – nonostante il tempo – un buon movimento di turisti. L’ampliamento del servizio di linea, che si aggiunge al precedente con la ripresa del servizio scolastico.

Il consiglio di amministrazione della Società Navigazione lago d’Iseo, presieduto dall’ingegner Giuseppe Faccanoni, con direttore d’esercizio l’ingegner Emiliano Zampoleri, ha avviato una serie di interventi sia per il ritorno in zona gialla della Regione Lombardia, predisponendo il completamento del servizio di linea nel rispetto delle esigenze di trasporto di studenti e lavoratori nei giorni feriali, che un servizio rafforzato nei giorni festivi tra le varie località e Monte Isola, secondo le norme di sicurezza (nella foto credit Andrea Guerini). La Navigazione lago d’Iseo conta su una flotta di 14 battelli e lo scorso anno ha registrato un milione e 600mila passaggi.

Presidente Faccanoni, come vede questa ripartenza?

“Positivamente. Siamo fiduciosi e riteniamo che il peggio sia passato. Con il ritorno in zona gialla la gente ha maggiore libertà di movimento e abbiamo predisposto il completamento del servizio di linea nel rispetto delle esigenze di trasporto studenti e lavoratori nei giorni feriali, garantendo un servizio rafforzato nei giorni festivi tra le varie località e Monte Isola. Il tutto con la capienza prevista dalle prescrizioni per il Covid-19 e nel rispetto delle norme di sicurezza”.

E per il resto della stagione?

“Come in passato abbiamo il nostro programma, i mesi di primaverili e quelli estivi sono quelli con il maggior numero di passaggi anche se – negli anni pre-pandemia – abbiamo avuto ottimi riscontri in weekend soleggiati di fine febbraio e marzo e a settembre. Il lago d’Iseo ha un grande appeal per turisti sia italiani che stranieri, con una richiesta crescente ed è facilmente raggiungibile dalle grandi città, quindi meta anche per gite durante il weekend” (nella foto credit Omar Filippi).

Negli ultimi mesi avete effettuato interventi sulla flotta?

“Il periodo invernale e inizio primavera, che quest’anno come nel 2020 è coinciso con le chiusure e quindi minor richiesta di passaggi sia per gli studenti sia per i lavoratori, è stato utilizzato per gli interventi di manutenzione straordinaria della flotta di battelli che nel periodo estivo è a pieno regime. La manutenzione ha come obiettivo aver tutti i battelli funzionanti tra luglio e settembre, perché non possiamo permetterci il fermo prolungato anche di uno solo”.

Avete progetti per il futuro?

“Ogni anno reinvestiamo l’utile di bilancio in interventi sulla flotta o su strutture a terra. Per il futuro la Navigazione lago d’Iseo punterà sul maggior rispetto dell’ambiente e battelli ecologici. Qui va superato un problema: la burocrazia. Sovente quanto siamo nella fase esecutiva di un progetto incontriamo degli ostacoli, rimpalli di responsabilità che si protraggono per mesi. In quest’ottica, alla luce degli investimenti che andremo a compiere nel futuro con la transazione ecologica, è auspicabile una semplificazione”.

Si sentono ancora gli effetti di The Floating Piers?

“Si. Abbiamo avuto un incremento di turisti, centinaia di migliaia di passaggi in più all’anno. Sicuramente è l’intero lago d’Iseo ad aver avuto dei benefici dal punto di vista turistico, anche a livello internazionale. Per noi rimane un dato importante: quello d’Iseo è a pieno titolo uno dei quattro grandi laghi prealpini. Prima di quell’evento si parlava solo di tre laghi, dopo anche quello d’Iseo è tornato come lo era in passato tra i grandi laghi”.

Adesso avete ripristinato l’orario primaverile…

“A seguito del passaggio in zona gialla della Regione Lombardia, il servizio di trasporto su nave che collega il basso all’alto Sebino, da Costa Volpino e Pisogne a Sarnico e viceversa, è stato ripristinato per studenti e lavoratori nei giorni feriali, con un rafforzamento della tratta “Iseo-Peschiera-Sensole” nei festivi per garantire al meglio i collegamenti tra le diverse località e Monte Isola.

E per l’estate?

“Sarà ulteriormente potenziato il servizio, con orari ampliati e articolati sull’intera giornata. Oltre alle modalità tradizionali dell’acquisto biglietti sarà garantito un servizio online, così gli utenti che avranno l’opportunità di scegliere in tranquillità gli orari e la disponibilità dei battelli e avrà così la possibilità di raggiungere il pontile senza fare code. Quest’anno incentiveremo questo servizio che riteniamo fondamentale e non solo ai tempi della pandemia, perché in futuro punteremo sull’innovazione che ha sempre contraddistinto la nostra società”.