Lockdown, Draghi conferma la prudenza: “Approccio graduale. Matrimoni? Serve ancora pazienza”

mercoledì, 12 maggio 2021

Sondrio – Ieri lo slittamento della cabina di regia che avrebbe dovuto programmare già questa settimana eventuali (e non scontati, visto il dibattito ancora acceso tra i partiti) alleggerimenti del lockdown e delle limitazioni in vigore in tutta Italia.

Il Governo conferma la linea di massima prudenza: il mantenimento dell’attuale quadro delle misure interesserà ancora diverse settimane il Paese, col rischio di pregiudicare la stagione turistica estiva, con variazioni attese per la prossima settimana al momento solo sul tema del coprifuoco, e poco altro nonostante la catastrofe socio-economica generata dalla gestione italiana della pandemia con lockdown, coprifuoco e altre limitazioni inefficaci e senza alcuna base scientifica.

DRAGHI FRENA ANCHE SUI MATRIMONI

Sulle riaperture, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha dato risposte al question time nell’Aula di Montecitorio. “Un pensiero alle coppie che stanno programmando il matrimonio. Capisco la preoccupazione di chi si accinge a sposarsi. Il festeggiamento è un desiderio che abbiamo avuto tutti ma è fondamentale avere pazienza per evitare che una occasione di gioia e spensieratezza si trasformi in un potenziale rischio per i partecipanti. Il governo resta vicino al settore come il wedding con lo stanziamento di 200 mln per anno in corso e prevede ulteriori indenizzi nel nuovo decreto sostegni la settimana prossima”.

“Il tema del weeding sarà argomento della prossima cabina di regia lunedì 17 e sarà l’occasione per dare maggiori certezze ad un comparto che ha subito danni significativi. Il governo è attento a conciliare economia e salute e i matrimoni, in quanto luoghi di agggregazione, possono favorire i contagi. Serve un un approccio graduale a seconda dell’andamento epidemiologico”.