Lavori fermi sulla statale 47 in Valsugana: question time di Claudio Cia

venerdì, 12 giugno 2020

Valsugana - Lavori fermi sulla statale 47 in località Ospedaletto in Valsugana: question time di Claudio Cia (Agire per il Trentino).

“Nel corso della tornata consiliare di questa settimana ho portato alla Giunta provinciale le preoccupazioni di numerosi cittadini e amministratori della Valsugana dovute alla presenza di un cantiere di lavoro fermo sulla statale 47 nei pressi di Ospedaletto.

Esso riguarda i lavori “Sistemazione e ampliamento della sede stradale sulla statale 47 in località Ospedaletto tra “Barricata d’Agnedo e Barricata di sotto”, fermi dal 23 dicembre 2019 al 12 febbraio 2020 per sospensione invernale e dal 16 marzo 2020 al 14 aprile 2020 per emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 e da allora sospesi parzialmente, con esecuzione delle sole lavorazioni relative alla roggia che costeggia la strada, fino al perfezionamento dell’approvazione della variante numero 7 che recepisce le indicazioni della DGP 602/19. La presenza di questo cantiere di lavoro, secondo quanto segnalatomi, sta generando un pericolo costante a causa dei continui restringimenti e cambi di direzione che finiscono per generare confusione in chi transita.

La Giunta provinciale ha risposto che i lavori riprenderanno in toto solamente quando sarà approvata la sopracitata variante (presumibilmente nella seconda metà del corrente mese di giugno) permettendo l’ultimazione dei lavori entro la fine del 2020″, Claudio Cia, consigliere provinciale e segretario politico di “Agire per il Trentino”.