Incidente sulla statale 42 a Ranzanico, traffico in tilt

mercoledì, 22 settembre 2021

Ranzanico – Code e pomeriggio d’inferno sulla statale 42 tra Ranzanico (Bergamo) e Lovere (Bergamo) per un incidente. I vigili del fuoco del distaccamento volontari di Lovere e l’auto veloce della centrale di Bergamo sono intervenuti per un incidente stradale a Ranzanico sulla statale 42 intorno alle 17:15. Un automobilista ha perso il controllo della sua vettura finendo fuori strada contro un albero. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo e hanno bonificato l’area compromessa. I problemi maggiori si sono registrati sul traffico.