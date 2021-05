Grande afflusso turistico sul lago d’Iseo e sui battelli della Navigazione

lunedì, 10 maggio 2021

Montisola – Una weekend con tanti turisti nelle località lacustri del Sebino, in particolare a Lovere (Bergamo). Sulzano (Brescia) e soprattutto a Montisola (Brescia). Visita alle località, ai borghi, qualche escursione e soprattutto la gita in battello sul lago con destinazione principale Montisola. I battelli della Navigazione Lago d’Iseo (nella foto credit Omar Filippi) hanno viaggiato con un carico al 50 per cento delle capacità per le norme Covid e nelle corse da e per Monte Isola sono sempre stati con la massima capienza prevista in questo periodo. L’orario primaverile della Navigazione – con le corse dei battelli rafforzati rispetto al periodo invernale – ha soddisfatto le richieste dei turisti, provenienti prevalentemente dalle province di Brescia, Bergamo e Milano.

Il primo weekend di bel tempo e di “libertà”, dopo le restrizioni per il Covid, ha riportato i turisti sul lago d’Iseo e soddisfatto gli operatori, in particolare ristoratori e baristi che hanno registrato un ottimo afflusso.