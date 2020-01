Consiglio Comunale sospeso, a Madesimo nominato il commissario Borracci

mercoledì, 8 gennaio 2020

Madesimo – A seguito delle dimissioni contestuali di oltre la metà dei Consiglieri comunali assegnati, il Prefetto di Sondrio, Salvatore Rosario Pasquariello, ai sensi dell’art. 141, co. 1 lett. b.) n. 3 del T.U.E.L. ha disposto, in data odierna, la sospensione del Consiglio Comunale di Madesimo ed ha nominato il Commissario per la provvisoria gestione dell’Ente nella persona del Viceprefetto Aggiunto , Guglielmo Borracci.

Al Commissario, sino all’insediamento degli organi ordinari (prossime consultazioni elettorali), sono stati conferiti i poteri del Consiglio e della Giunta comunale nonché quelli del Sindaco.