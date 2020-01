Stangata di inizio anno su parte della rete autostradale lombarda

mercoledì, 1 gennaio 2020

Brescia – Stangata di inizio anno su una parte della rete autostradale lombarda. Brebemi si conferma l’autostrada più cara d’Italia (+3,79%).

“La sterilizzazione delle tariffe autostradali, annunciata dal Governo, non riguarda una fetta di rete autostradale lombarda. La Brebemi aumenta 3,79%, la Pedemontana Lombarda del 0,80% ed Autovie Venete ex Centro Padane( Brescia Cremona Piacenza) del 4,88%. Brebemi che pratica già tariffe doppie rispetto a quelle medie della rete autostradale diventa la più cara d’Italia nel 2017 aveva aumentato del 7,88%, nel 2018 del 4,69% e lo scorso anno del 4,19%. Sono tutti aumenti ingiustificati che dimostrano la crisi in cui versano le nuove tratte Brebemi e Pedemontana con un traffico insignificante per ripagare i debiti contratti mentre l’aumento di Autovie Padane è il regalo di Natale del Governo al nuovo gestore della tratta che recentemente ha rilevato la Centro Padane”, commenta Dario Balotta, presidente Onlit (Osservatorio Nazionale Liberalizzazioni Infrastrutture e Trasporti).

I primi ad avvertire i rincari saranno i vacanzieri che da oggi faranno rientro: si prevede traffico nel pomeriggio sulla Brebemi, l’autostrada del Sole, ma anche l’Autobrennero e la Milano-Venezia.