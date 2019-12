Breno: Comunità Montana, bando per contributi alle micro imprese

lunedì, 30 dicembre 2019

Breno – Scatta il bando per l’assegnazione di contributi a favore delle micro imprese commerciali e artigianali. La Comunità Montana di Valle Camonica, in collaborazione con il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica, ha avviato azioni concrete di sostegno alle realtà produttive, attraverso un bando volto a favorire il consolidamento delle microimprese artigianali e commerciali, con l’obiettivo di rivitalizzare e riqualificare il tessuto artigianale e commerciale nei Comuni del territorio.

Queste realtà non hanno solo una funzione economica, offrono infatti un servizio alla persona, alla famiglia e alla comunità locale, sono un’opportunità di aggregazione e socialità e uno stimolo alla ricomposizione delle filiere produttive locali.

Il presidente della Comunità Montana Valle Camonica, Sandro Farisoglio (nella foto), sottolinea: “Anche come BIM iniziano a concretizzarsi le azioni inserite nel programma elettorale presentato ai sindaci. Siamo consapevoli che questa misura sia solo un punto di partenza, un’azione utile anche a noi amministratori per capire le necessità del territorio. La dotazione economica iniziale potrà essere integrata successivamente. Ringrazio il consiglio direttivo in particolare il consigliere Ida Bottanelli ed i funzionari per il lavoro svolto”.

La dotazione finanziaria è pari ad 123mila euro.

Gli interventi ammissibili si sviluppano su due linee:

a) qualificazione e ammodernamento dei locali, rifacimento-adeguamento e realizzazione di impianti ed opere connesse;

b) acquisto di attrezzature: acquisto arredi, macchinari/attrezzature ad uso produttivo.

Le imprese commerciali e artigianali che intendono partecipare al bando devono:

1. essere iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio;

2. avere codice ATECO (nel documento allegato);

3. avere sede legale o operativa o unità locale in uno dei Comuni della Comunità Montana di Valle Camonica.

Il contributo a fondo perduto sarà concesso fino ad un massimo del 50% delle spese ritenute ammissibili, al netto di IVA e fino ad un massimo di 20mila euro per ogni beneficiario e non potranno essere assegnati contributi per spese ammissibili inferiori a 5mila euro (Iva esclusa).

La domanda di partecipazione, come illustrano il presidente della Comunità Montana Sandro Farisoglio, e il consigliere BIM, Ida Bottanelli potrà essere presentata dalle 8 del 7 gennaio 2020 fino alle 12 del 18 febbraio 2020 all’indirizzo protocollo@pec.cmvallecamonica.bs.it, utilizzando l’apposita modulistica.

Il bando, il modello di partecipazione e la documentazione integrativa sono disponibili sul sito della Comunità Montana di Valle Camonica www.cmvallecamonica.bs.it