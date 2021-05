Azione di beneficenza della Cassa di Risparmio di Bolzano e Lions Club International

lunedì, 3 maggio 2021

Bolzano – Un successo l’azione di beneficenza della Cassa di Risparmio di Bolzano in collaborazione con il Lions Club International: 30mila euro a favore di famiglie in difficoltà.

Seguendo il motto “Insieme per aiutare le famiglie in difficoltà”, i clienti hanno avuto la possibilità di devolvere in beneficenza un euro a ogni prelievo presso gli sportelli Bancomat della Cassa di Risparmio. In questo modo, in pochi mesi, è stato possibile raccogliere la somma di 25.839 euro. A partire da questa somma la Cassa di Risparmio ha deciso di aumentare l’importo a 30mila euro (nella foto la cerimonia tra Cassa di Risparmio e Lions).

“Abbiamo aderito molto volentieri a questa iniziativa propostaci dal Lions Club International, partecipando e fornendo il nostro sostegno a questo progetto sociale che consiste in un aiuto concreto, direttamente in loco, a famiglie in gravi difficoltà che vivono ai margini della nostra società. La possibilità di versare un euro durante un prelevamento bancomat è sicuramente il modo più semplice per effettuare una piccola donazione. Siamo molto lieti che tantissimi dei nostri clienti vi abbiano partecipato. Con l’aumento dell’importo raccolto, come banca del territorio, intendiamo offrire un ulteriore contributo per sostenere concretamente chi si trova in una situazione di disagio”, sottolineano il presidente della Cassa di Risparmio, Gerhard Brandstätter e l’amministratore delegato e direttore generale Nicola Calabrò.

Un grazie alla Cassa di Risparmio e ai suoi clienti per la sensibilità dimostrata e per l’adesione è stato espresso da Michele Serafini, past presidente del Consiglio dei Governatori del Multidistretto Italia del Lions Club International, e Anna Borona, presidente del Lions Club Bolzano Bozen Host: “Questa collaborazione è stata fedele al nostro motto “Insieme per servire”. Ringraziamo di cuore la Cassa di Risparmio di Bolzano e la sua clientela per la generosità dimostrata in un momento così difficile. I 30.000 euro saranno utilizzati per fornire un aiuto concreto alle famiglie bisognose del territorio. Infatti, i fondi raccolti insieme a un nostro contributo saranno utilizzati per tre scopi: sostegno alle attività della Lions Clubs International Foundation per l’emergenza Covid, acquisto di carte spesa e un aiuto ai giovani per sopperire alla mancanza di disponibilità delle famiglie”.