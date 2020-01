Addio a Livio Pranzelores, cantore della città di Trento

mercoledì, 8 gennaio 2020

Trento – Addio a Livio Pranzelores. E’ morto all’età di 101 anni lo storico, il viaggiatore e il divulgatore di memorie della storia trentina. Gran parte della sua lunga vita, Livio l’ha vissuta per tenere alta la memoria del padre – Antonio, studioso, giornalista e amico di Cesare Battisti – che aveva pubblicato centinaia di articoli e saggi sulle riviste regionali e le prime guide su Trento e Rovereto.

Ed è proprio la “Guida di Trento”, sottotitolo “funivia di Sardagna – Monte Corno e il Bondone”, che Livio ha proposto di pubblicare in copia anastatica a Curcu&Genovese due anni fa, uscita nel 1927, ma tuttora attualissima. Nella guida infatti si prospettava che dopo l’inaugurazione del primo tronco della funivia fino a Sardagna, di lì a poco si sarebbe realizzato anche il successivo che sarebbe arrivato fino al Monte Corno, a Vaneze. “Da Trento al Monte Corno si andrà in soli 25 minuti di splendido viaggio aereo, con una nuova linea lunga 2500 metri, con due soli sostegni intermedi” scriveva Antonio Pranzelores 90 anni fa. Il completamento del collegamento della città con la sua montagna sembrava a portata di mano e non sappiamo cosa l’abbia bloccato. Fatto sta che oggi, com’è noto, il progetto è tornato di forte attualità.

Livio Pranzelores è stato anche un curioso viaggiatore ed ha avuto stretti legami con l’America Latina e con i suoi missionari. Il sindaco Alessandro Andreatta lo ringraziò al traguardo del secolo “per aver valorizzato e voluto bene a Trento”. Domani – giovedì 9 gennaio, alle 14 – l’ultimo saluto nella chiesa del Santissimo di Trento e il tanti saranno vicini alla figlie Micaela e Anita.