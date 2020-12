A Vela sul Garda, “Il lago più bello del mondo”

lunedì, 28 dicembre 2020

Riva del Garda – Il 2020 va in archivio. Giusto ricordarlo con i fatti principali del Garda “a vela”. La stagione è iniziata con le giornate del “Vela Days”, un forte messaggio di promozione per tutti.

A giugno le scuole, a luglio le prime regate proprio con gli Optimist a Campione, poi i monotipi classici nel golfo di Salò con Dolphin e Protagonist, lo spettacolo a Gargnano e Malesine delle macchine volanti del Persico 69F, la serie infinita di gare internazionali nell’alto Garda Trentino con Arco, Riva Torbole, prima degli appuntamenti storici, su tutti una “Legend Edition” dei 70 anni della Centomiglia. I riuscitissimi Campionati Italiani Giovanili (tra Arco, Torbole e Malcesine). ” Comunque sia, si è andati avanti, tutti insieme”, ha detto il presidente della XIV Zona di Federvela, Rodolfo Bergamaschi. A sottolineare il rapporto con il territorio e il comparto turistico è stato Marco Polettini, presidente di “Visit Brescia-Brescia Tourism”, la Destination Management Organization che promuove il turismo di Brescia e della sua provincia, che sta promuovendo e coordinando la ripartenza dei laghi di Garda, Iseo, Idro. “Dopo l’esperienza maturata in occasione del Campionato Italiano Classi Olimpiche 2019 (CICO), Il Campionato Mondiale del Kite Surf, e l’Europeo L 30 della nuova flotta olimpica Offshore, anche quest’anno Visit Brescia ha rinnovato il proprio sostegno alle iniziative messe in campo dalla XIV Zona della Federazione Italiana Vela. In qualità di Presidente di Visit Brescia tengo a sottolineare come, da sempre, la vela sia tra le attività/attrazioni simbolo dei nostri laghi e del territorio, in grado di richiamare turisti, sportivi e appassionati dall’Italia e dal Mondo”. Il rilancio delle scuole veliche di Federvela ha visto lungo la riva della West Coast della Lombardia anche il coinvolgimento del Consorzio degli operatori turistici GardaLombardia e il progetto sulla mobilità elettrica “Eway” della multiutily gardesana Garda Uno, grazie al suo Lab dedicato ai giovani.

Il consorzio di Lago di Garda Lombardia e il Circolo Vela Gargnano hanno anche promosso un Video dedicato agli sport dell’acqua con Vela, Canottaggio, Kite e Surf, e l’head line: “Il Lago più bello del Mondo”.

https://www.facebook.com/522532187824673/videos/699715877527452.