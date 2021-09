Vigilanza ittico-venatoria nel Bresciano, 183 sanzioni nei primi nove mesi del 2021

giovedì, 30 settembre 2021

Brescia – Si è tenuto presso la sede della Polizia Provinciale di Brescia l’incontro di coordinamento dell’attività di vigilanza ittico-venatoria alla presenza del vicepresidente della Provincia di Brescia, Guido Galperti e del Comandante Claudio Porretti. L’occasione è stata utile per fare il punto sulle attività di vigilanza realizzate anche grazie alla collaborazione di vari Enti e Associazioni e per effettuare un bilancio sul lavoro del corpo di Polizia Provinciale.

Nei primi nove mesi del 2021 sono stati emessi 1805 ordini di servizio per attività di vigilanza ittico-venatoria (censimenti, contenimenti, recupero di fauna in difficoltà e recuperi ittici), sono stati elevati 183 verbali amministrativi, di cui 103 in materia ittica e 80 in materia venatoria e sono circa 2000 gli interventi effettuati per il recupero e il soccorso della fauna (rapaci diurni e notturni, volatili, fauna di grosse dimensioni tra cui cervi, caprioli e camosci, ma anche volpi e tassi).