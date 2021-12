Valle Camonica in lutto: è morto don Paolo Paderno

venerdì, 10 dicembre 2021

Ceto – Addio a don Paolo Paderno, 81 anni, presbitero collaboratore di Ceto, Nadro e Ono San Pietro. I funerali si terranno domani a Ceto (Brescia): don Paolo Paderno è morto ieri all’ospedale di Esine (Brescia) per una malattia che lo aveva colpito negli ultimi tempi.

Originario della parrocchia di Acqualunga, don Paolo Paderno (nella foto) è stato ordinato sacerdote nel 1964, nel corso del suo ministero ha svolto i seguenti servizi pastorali: curato di Bovegno (1964-1969); curato di Boario Terme (1969-1973); parroco di Ceto (1973-1989); parroco di Cossirano (1989-2004); parroco di Colombano (2004-2016); presbitero collaboratore di Ceto, Nadro e Ono San Pietro dal 2016.

La camera ardente è allestita nella chiesa di Cristo Risorto in località Badetto di Ceto, la veglia funebre con la Santa Messa, presieduta da don Angelo Gelmini vicario per il clero, avrà luogo oggi (venerdì 10 dicembre) alle 17 presso la chiesa di Cristo Risorto in località Badetto di Ceto. Il funerale, presieduto dal vescovo Pierantonio Tremolada, domani – sabato 11 dicembre, alle 15 – nella chiesa di Cristo Risorto in località Badetto di Ceto. Don Paolo verrà sepolto nel cimitero di Ceto.