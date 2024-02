Valle Camonica e Valtellina: rimborso danni per sinistri con fauna selvatica

martedì, 13 febbraio 2024

Breno (Brescia) – Incidenti e danni fauna selvatica. Aprirà giovedì 15 febbraio la procedura di Regione Lombardia per il rimborso dei danni ai veicoli o lesioni per sinistri con fauna selvatica.

Il consigliere regionale della Lega, presidente della Commissione “Agricoltura, montagna e foreste”, Floriano Massardi, sottolinea: “Per chiedere il rimborso dei danni serve compilare la domanda entro 30 giorni dal verificarsi dell’incidente dando prova del coinvolgimento della fauna selvatica nel sinistro avvenuto sul territorio lombardo. Per questo motivo, è molto importante richiedere sempre l’intervento di un’autorità. Nello specifico si tratta di un indennizzo assicurativo che copre i danni al veicolo pari all’80% del danno accertato a seguito di una stima, da parte della consulenza tecnica della compagnia assicurativa, fino a un massimo di 5.500 euro. In caso di infortunio del conducente o dei passeggeri l’indennità sarà invece corrisposta per invalidità permanente pari o superiore al 10% o in caso di decesso, con un massimale di 50mila euro”.

“La procedura messa a disposizione da Regione Lombardia consente ai richiedenti di poter essere costantemente informati dello stato della domanda fino all’eventuale indennizzo del danno subito. Bene, quindi, questa iniziativa di Regione Lombardia per sostenere le spese dei cittadini colpiti da danni o lesioni causati dalla fauna selvatica sul territorio regionale”, conclude Massardi.