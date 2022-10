Valle Camonica, contributi ai gruppi di Protezione Civile

venerdì, 28 ottobre 2022

Milano – Assegnati più di 7 milioni e mezzo di risorse regionali a 189 gruppi comunali di Protezione civile per acquistare nuovi mezzi e attrezzature. In Valle Camonica sono stati assegnati contributi all‘Arnica di Berzo Demo (49.500 euro), ai gruppi di Protezione civile di Sonico (44.500 euro), Malonno (37.167 euro), Niardo (49.500 euro), Capo di Ponte (42.327 euro), Cedegolo (27.000 euro), Artogne gruppo Ana (31.721 euro), Angolo Terme gruppo Ana (30.903) e Gruppo difesa ambioente naturale Nucleo Aib e Pc Losine (16.722 euro).

Il bando, promosso dalla Regione Lombardia aperto nel mese di luglio 2022, prevedeva l’erogazione di contributi, su base triennale. Condizione indispensabile, avere un gruppo comunale o intercomunale di Protezione civile operativo, o una convenzione con una organizzazione di volontariato iscritta nell’elenco territoriale della Lombardia.

“Regione Lombardia – ha ricordato l’assessore alla Protezione civile e Territorio, Pietro Foroni (nella foto) – anche questa volta ha tenuto fede alle sue promesse. L’obiettivo infatti resta sempre ottenere un sistema di Protezione civile sempre più efficiente. Grazie a quest’ultimo bando, è stato possibile finanziare 189 domande pari a 7.527.955 euro”.

“Sulla scia della nuova legge regionale – ha continuato l’assessore – proseguiamo in questo modo l’implementazione delle dotazioni dei gruppi comunali, intercomunali e delle associazioni di Protezione civile”.

“Il successo di adesione al precedente bando – ha concluso Foroni – ha infatti evidenziato la necessità di continuare a mettere a disposizione risorse per finanziare ulteriori acquisti di veicoli e attrezzature”.

La graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nei prossimi giorni.

FINANZIAMENTI PER PROVINCIA: Bergamo 1.450.830,94 euro; Brescia 1.342.989,44 euro; Como 460.751,51 euro; Cremona 256.455,51 euro; Lecco 330.708,29 euro; Lodi 478.463,06 euro; Mantova 338.733,94 euro; Milano 1.001.647,23 euro; Monza/Brianza 258.621,84 euro; Pavia: 719.310,00 euro; Sondrio 415.075,15 euro; Varese 474.368,38 euro. Totale 7.527.955,59 euro.