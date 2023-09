Valle Camonica: concorso internazionale di fisarmonica a Cevo

martedì, 19 settembre 2023

Cevo (Brescia) – E’ alle porte il I Concorso Internazionale di Fisarmonica: due giorni intensi di audizioni, premiazioni, concerti nelle categorie classica e varietè.

La Comunità Montana di Valle Camonica, il Comune di Cevo, l’Unione dei Comuni della Val Saviore, la Pro Loco Valsaviore, la Promo Cevo, con l’importante apporto dell’Associazione “El Teler” di Berzo Demo – nell’intento di promuovere la Valle dei Segni come destinazione culturale e come marchio distintivo della Valle Camonica – accogliendo strumentisti nazionali ed internazionali, si preparano a diffondere cultura sulle note di uno strumento poliedrico ed elegante, dalle grandi potenzialità espressive: la fisarmonica.

Tra i protagonisti di questa prima rassegna musicale una giuria d’eccezione: Eugenia Marini, premio “Carlino d’oro” come riconoscimento alla carriera; Michele Fedrigotti, attuale presidente dell’Associazione CrescendOrchestra, Vince Abbracciante, vincitore nel 2021 con il disco Terranima dell’Orpheus Award, Saria Convertino, concertista docente di Fisarmonica presso il Conservatorio Nino Rota di Monopoli, Eugenia Cerchàzova (nella foto), responsabile del dipartimento di fisarmonica presso l’Accademia Musicale Nazionale “Tchaikovsky” di Kiev e Daniele Zullo, vincitore negli anni 90 del prestigioso premio “Rugantino D’oro.

Sabato 23 settembre dalle 10 alle 19 sono in programma le audizioni dei concorrenti presso l’auditorium del Museo della Resistenza di Valsaviore. Alle 19:30 ci si sposterà allo Spazio Feste per la cena con menù tipico locale e le premiazioni Categoria classica A, B, C, Chamber, cui seguirà il concerto, con inizio alle 21.

Il giorno dopo, domenica 24 settembre, le audizioni nell’auditorium del Museo inizieranno alle 9 e termineranno alle 14, mentre alle 18 si terranno le premiazioni Categoria classica D e Categorie Varietè, cui seguirà il concerto, sempre presso lo Spazio Feste.

I concerti del prossimo weekend sabato 23 e domenica 24 settembre saranno il giusto coronamento della pregevole iniziativa e saranno arricchiti dalle esibizioni d’eccezione di artisti in grado di regalare grandi emozioni tramite le magiche sonorità della fisarmonica: Eugenia Cerchàzova, Gaetano Galbato e Vince Abbracciante.