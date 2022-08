Valle Camonica, appuntamenti della vigilia di Ferragosto

domenica, 14 agosto 2022

Breno – Tanti appuntamenti alla vigilia di Ferragosto – domenica 14 agosto – in Valle Camonica. Da Darfo a Breno, da Edolo a Ponte di Legno il cartellone è ricco.

Vione – Cerimonia a Cima Bleis. Alle 10:30 Santa Messa alla Croce di Cima Bles, a seguire durante la discesa sarà possibile visitare il sito archeologico “Tor di Pagà”. Dalle 11 in località Premia inizio della festa e apertura stand gastronomico – Premia è raggiungibile da Vione in 30 minuti oppure da Canè in 15 minuti con una comoda passeggiata pianeggiante e panoramica. Nel pomeriggio giochi e intrattenimento musicale con “Alberto Dimensione Musica”. Dalle ore 18.30 cena con spaghettata in allegria. Bus navetta da Vione a Canè dalle 8 alle 12 con partenza dalle “scuole elementari”.

Ponte di Legno – A Case di Viso, alle 17:30, “Ritorno alle origini”, concerto en plein air di Guido Rimonda con il violino Gasparo da Salò. In caso di maltempo, il concerto si terrà il 15 agosto, alle 17:30.

Ponte di Legno – Alle 21 Concerto live dei Pooh Classic, in piazza XXVII Settembre.

Temù – Alle 21:30 Concerto tributo ai Modà, presso il Palatenda.

Vezza d’Oglio – Dalle 19 festa di Ferragosto, presso il Centro Eventi Adamello, dalle 20:30 alle 23 “Una notte sospesi tra gli alberi”, apertura straordinaria del Parco Avventura “Adamello Adventure” , in località Rive.

Incudine – Festa degli alpini da mezzogiorno, con apertura stand gastronomico; serata con grigliata. Alle 15 Messa, presso il monumento ai caduti con deposizione corona d’alloro. A seguire Rancio alpino.

Edolo – Festa al Castello di Mù e mercatino artigianale in largo Mazzini

Corteno Golgi – Dalle 19 Ferragosto Cortenese, con musica, stand gastronomico e spettacolo pirotecnico, in piazza Venturini.

Paspardo – Dalle 9:45 45esimo raduno alpini, Santa Messa, rancio alpino e alle 15 concerto della Fanfara alpina dio Valle Camonica

Breno – Ferragosto Brenese: dalle 18:30 apertura dello stand gastronomico, a seguire concerto dei Cani Sciolti, in piazza Mercato e serata danzante al Centro Anziani.

Darfo Boario Terme – Musica nel Parco delle Terme

Pisogne – Mostra Mercato “Scenari tra borghi e lago”. Dalle 20 “The Gipsy Marionettist”, spettacolo itinerante di Rasid Nikolic; alle 21:30, 22:15 e 23 “Life-Sand Art”, spettacolo di Ermenlinda Coccia, in Piazza Vescovo Corna Pellegrini; alle 21 Omavv in concerto, presso l’Asilo infantile; alle 21 ed alle 22:30 “Il Grande Lebuski Show”, in piazza Alpini.