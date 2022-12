Sonico: il sogno della fotografa Sara Malgarotti si è avverato

venerdì, 23 dicembre 2022

Sonico (Brescia) – Una passione – quella per la fotografia – che nasce da lontano e negli ultimi mesi si è concretizzata con un’attività concreta direttamente sul campo, seguendo il Campionato regionale Enduro per il Moto Club Sebino. Sara Malgarotti, studentessa, residente a Sonico (Brescia), all’ultimo anno delle Superiori al Tassara di Breno, sta coronando il suo sogno: dopo l’attività con Sebino, nei scorsi giorni ha esposto a una mostra allestita a Roma con un ottimo risultato.

“Fin da piccola ho coltivato questa passione – racconta Sara Malgarotti (nella foto) – ho sempre fotografato tutto quello che vedevo, poi selezionavo le foto migliori e mi sono creata un archivio”. “Nel frattempo – prosegue – ho cercato di migliorarmi e quest’anno ho seguito il Campionato regionale Enduro per conto del Moto Club Sebino con foto che sono state utilizzate da giornali e riviste e qui ringrazio il presidente Costante Bontempi per questa opportunità”. All’inizio di questa settimana ha partecipato a un concorso fotografico a Roma esponendo foto alla rassegna “Immagini e parole” che si è svolta a Roma. Sara Malgarotti ha esposto la foto di un pullman nel centro di Londra, quindi ha proiettato due foto, un ritratto e Lukas Romanini (nella foto in basso), pilota del Moto Club Sebino.

“Sono soddisfatta – sottolinea Sara Malgarotti – del percorso fin qui fatto, la fotografia rimarrà qualcosa di importante nella mia vita, un sogno e una passione che si sono concretizzati”. Quindi punta a un occupazione in quel settore? “No – conclude – sono al 5° del corso di Meccatronica al Tassara di Breno e dopo la maturità vorrei proseguire con gli studi universitari per un lavoro in quel campo, ma la fotografia mi accompagnerà nella mia vita e il cammino intrapreso in questi anni vorrei proseguirlo creando qualcosa di importante anche in Valle Camonica”.