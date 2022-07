Skymarathon Sentiero 4 luglio, resiste da 19 anni il record di Poletti

lunedì, 4 luglio 2022

Corteno Golgi (Ch. Pa.) – Il record dell’ex campione di Skyrunner Mario Poletti, stabilito nel luglio 2003 a Corteno Golgi (Brescia) alla Skymarathon Sentiero 4 luglio (nella foto © Maurizio Torri) resiste da a ben 19 anni.

Ieri il bergamasco era a Santicolo di Corteno Golgi per assistere alla gara e allo scoccare del record – 4:08:24 – si è avvicinato al cronometro con gli organizzatori ed ha esultato. “E’ da ben 19 anni – spiega Mario Poletti – che residente quel tempo. Quella giornata è stata per me straordinaria e c’erano le condizioni ideali“. Ieri il piemontese Cristian Minoggio ha tentato di abbattere quel record, ma il tempo si è fermato a 4h14’47”. Sarà per il prossimo anno, è stato il commento.

VIDEO



Intanto Mario Poletti (nel video) con la sua associazione – fly-up – organizza una serie di maratone su Alpi e Prealpi e porta avanti un nuovo ambizioso progetto, soprattutto nella Bergamasca, per coinvolgere sempre più persone alla disciplina sportiva.