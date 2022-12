Sbloccati dal Ministero 136 milioni per la variante di Edolo

giovedì, 29 dicembre 2022

Edolo (Brescia) – Avanti tutta sulla variante est di Edolo (Brescia). Approvato dal Ministero delle Infrastrutture il finanziamento della variante est di Edolo sulla statale 42 del T0nale, opera attesa da anni in Valle Camonica.

Il ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini ha sbloccato alcuni finanziamenti per opere pubbliche e inserito l’opera di Edolo. Il senatore Stefano Borghesi (Lega), commissario in Valle Camonica, sottolinea: “I fondi per quest’opera ammontano a 136.108.296 euro e l’obiettivo è trasformare il 2023 nell’anno dei cantieri”.

Soddisfatto l’assessore regionale al Bilancio, il camuno Davide Caparini, che in questi anni si è prodigato per arrivare allo sblocco di un’opera fondamentale per la Valle Camonica.

L‘intervento prevede la riqualificazione del tratto della statale 42 al confine tra Sonico ed Edolo e la località Iscla, a nord di Edolo. Il tracciato del progetto della variante Est di Edolo, della lunghezza di un chilometro e 800 metri, prevede una corsia per senso di marcia ed una banchina laterale, per una larghezza complessiva della piattaforma stradale di 10,50 metri. Il progetto prevede la Galleria “Edolo” di circa 1645 metri che bypassa l’abitato di Edolo. La galleria termina sulla sinistra del sinistra del fiume Oglio, per l’attraversamento del quale viene realizzato un viadotto lungo 60 metri.