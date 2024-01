Racconta la montagna, terzo appuntamento a Unimont di Edolo

giovedì, 11 gennaio 2024

Edolo (Brescia) – La terza presentazione letteraria di racCONTA LA MONTAGNA si terrà mercoledì prossimo – 17 gennaio – alle 18, presso la sede di Unimont, polo d’Eccellenza della Statale di Milano, a Edolo.

L’autrice Annalina Molteni, insieme all’architetto Claudio Gasparotti e all’autore Giuseppe Mendicino, presenterà “L’ombra dei Walser”. Il libro è pubblicato da MonteRosa edizioni nella collana “Gli Anemoni” ed è stato finalista al Premio Mario Rigoni Stern nel 2022.

“L’ombra dei Walser” è tante cose insieme: un libro in cui presente e passato si intrecciano in un dialogo continuo, grazie agli indimenticabili personaggi che abitano il misterioso borgo di Schatt, alla vigilia di un evento che potrebbe cambiarne per sempre il futuro. È la storia di un’amicizia tra i due protagonisti, Sebastiano e Piaru; è il racconto di una montagna che divide ma al tempo stesso unisce; è un romanzo di formazione, perché il viaggio che i due ragazzi faranno attraverso le Alpi segnerà per entrambi – anche se in modi molto diversi – l’ingresso nell’età adulta. Il tutto calato nel mondo nascosto dei Walser, l’antico popolo germanico che nei secoli ha fondato i suoi insediamenti in Valsesia, a sud del Monte Rosa.

Alla presentazione del libro seguirà un aperitivo-degustazione dedicato alla conoscenza e valorizzazione delle eccellenze eno-gastronomiche locali, organizzato in collaborazione con gli sponsor Consorzio per la Tutela del Formaggio Silter DOP, Consorzio Vini IGT Valcamonica e Associazione Mais Nero Spinoso.