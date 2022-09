Progetto SOSalp, convegno conclusivo in Valle Camonica

sabato, 24 settembre 2022

Edolo – Volge alle battute finali SOSalp, il progetto pilota del Parco dell’Adamello finanziato da Regione Lombardia che nel biennio 2020-2021 – rallentato come altre iniziative dal lockdown – ha portato in tre malghe dell’area di Crocedomini un pool di ricercatori, tecnici ed esperti per studiare le abitudini alimentari degli animali al pascolo in siti Rete Natura 2000 del Parco dell’Adamello.

Mercoledì 28 settembre – dalle 9.30 alle 12.30 presso l’Aula Cevedale dell’Università della Montagna di Edolo, ma anche online, iscrivendosi qui: https://bit.ly/Convegno_SOSALP) – si svolgerà il convegno finale in cui si tireranno le somme del progetto e saranno indicate le buone pratiche da seguire al fine di nutrire gli animali nella maniera ottimale e al contempo tutelare la biodiversità del territorio e valorizzarne le produzioni agroalimentari. Non solo: sarà presentata anche la best practice di una progettualità similare messa in atto nel sud della Svizzera, con la possibilità di un confronto fra i due territori e di individuare linee guida comuni.

Alcuni dei relatori faranno il loro intervento in presenza, altri da remoto e, allo stesso modo, il convegno potrà essere seguito sia presso l’Aula Cevedale dell’Unimont di Edolo che online, previa iscrizione.

APPUNTAMENTO

Mercoledì 28 settembre 2022 | 9.30-12.30

c/o Aula Cevedale UNIMONT

Università della Montagna | Edolo BS

Iscrizioni per seguire, in alternativa, il convegno online: https://bit.ly/Convegno_SOSALP