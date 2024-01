Pinzolo, Paganella Ski e la Caspolada di Vezza d’Oglio al Talk Show S4

giovedì, 18 gennaio 2024

Vezza d’Oglio (Brescia) – Domani, venerdì 19 gennaio, alle 21, va in onda su Sportitalia (e a seguire su Sportoutdoor.tv) la seconda puntata della tredicesima stagione del talk show S4 condotto e ideato da Floriano Omoboni dedicato allo sport e al turismo outdoor.

Ospiti negli studi di Milano sono:

Gianni Baldessari, direttore di Funivie Pinzolo, innovative dal punto di vista del restyling. La realizzazione del nuovo impianto ha comportato il rifacimento delle stazioni di partenza e di arrivo (a Prà Rodont e al Doss del Sabion), volutamente ostruite ipogee, ossia interrate.

Ruggero Ghezzi, direttore di Paganella Ski, vero e proprio gioiello della Ski Area Trentina che ha ospitato gli allenamenti dei migliori sciatori al mondo.

Diego Occhi, sindaco di Vezza d’Oglio (BS) racconterà i segreti della celebre Caspolada, la cui nuova edizione è prevista per il 3 febbraio, corsa mondiale con racchette da neve, a cui partecipano 5 mila persone.

Metti degli esperti del mondo sciistico e della montagna e un conduttore istrionico che da quasi 30 anni tiene incollati allo schermo migliaia di telespettatori appassionati di sport con approfondimenti, interviste e dibattitti. Sono gli ingredienti della seconda puntata della nuova stagione di S4, il talk show dedicato alle “quattro esse” (Sport, Sun,Sea e Snow) in onda su Sportitalia (canale 60) venerdì 19 gennaio alle 21.

Il format composto di 20 puntate, una ogni settimana, fa parte del palinsesto di Sportoutdoor.tv, la multipiattaforma tv/web creata come lente d’ingrandimento su tutto il mondo che ruota attorno alle discipline sportive all’aperto e al turismo nelle più belle località di mare e montagna del Paese. La verve di Floriano Omoboni animerà il dibattito tra iniziative imminenti come la Caspolada e il racconto di aree sciistiche all’avanguardia.

“Sono molto orgoglioso di continuare questa stagione di S4 in compagnia di tre persone eccellenti come Gianni, Ruggero e Diego- dichiara Omoboni – Il talk show nasce proprio dall’idea di unire varie voci e competenze, in grado di generare un dibattito di ampio respiro, interessante per il folto pubblico. I nostri programmi intercettano infatti una platea di appassionati molto ampia, dal momento che oltre alla messa in onda su un canale prestigioso e popolare come Sportitalia abbiamo deciso, con lungimiranza, di puntare sulle tv del futuro”.

Sportoutdoor.tv raggiunge, infatti, milioni di persone in Europa grazie alla sua diffusione sulle più importanti smart tv di ultima generazione. Il format va in onda ogni settimana non solo su Sportitalia e su un network di emittenti regionali, ma anche su Samsung Tv Plus (visibile in Italia e in Svizzera), Rakuten TV (in Italia, Germania, Svizzera, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia) e Rllax TV, visibile in 21 paesi del mondo. In questo modo le puntate rimangono reperibili più a lungo rispetto alla messa in onda in una determinata fascia oraria, consentendo di raggiungere un pubblico più vasto e variegato.

Il programma è inoltre sempre online sulla piattaforma Sportoutoor.tv, che ospita anche altri quattro format sempre ideati e condotti da Omoboni: Ski Magazine, già in onda ogni settimana per raccontare il meglio dal mondo dello sci, Blu Sport, dedicato alla nautica e agli sport acquatici, Hard Trek, con focus su trekking, sky race, e-bike e corsa e Mondo Crociera, girato interamente a bordo delle navi più belle del mondo.