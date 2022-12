domenica, 11 dicembre 2022

Malonno (Brescia) – Pericolo ghiaccio in località Durna a Malonno (Brescia). In conseguenza della rottura dell’acquedotto in località Durna, avvenuta nella giornata odierna, il Comune di Malonno segnala la possibile presenza di fondo ghiacciato nel settore di strada compreso tra Durna e l’intersezione con la vecchia strada per Moscio.

La strada è stata sal ata e sabbiata, ma considerate le temperature che nelle ultime ore si sono abbassate sotto lo zero, è possibile trovare del ghiaccio. L’invito è prestate la massima attenzione. Sono in fase di verifica le cause della rottura e l’intervento di riparazione avverrà in tempi brevi.