Paspardo, oggi la presentazione della lista “Obiettivo Comune” e del candidato sindaco De Pedro

giovedì, 9 giugno 2022

Paspardo – Ultimi giorni di campagna elettorale a Paspardo (Brescia), dove domenica 12 giugno si terranno le elezioni comunali. Questa sera – alle 21 – presso la sala Polifunzionale di piazzale Padre Marcolini si terrà l’incontro di presentazione della lista “Obiettivo Comune”, candida Fabio De Pedro, sindaco uscente, alla carica di sindaco per il prossimo mandato amministrativo.

Questa sera, oltre a tracciare un bilancio su quanto realizzato negli ultimi dieci anni, sarà illustrato dal candidato sindaco Fabio De Pedro e dai candidati consiglieri il programma per il prossimo quinquennio. L’obiettivo, come anticipa Fabio De Pedro, punta a migliorare il paese della Media Valle Camonica. La lista “Obiettivo Comune”, ha come simbolo un cerchio acchiudente l’unione di due lettere stilizzate O e C, una gialla ed una nera con in basso nella parte inferiore la scritta “Obiettivo Comune”

LISTA DI CANDIDATI

Candidato sindaco: FABIO DE PEDRO (nella foto)

Candidati consiglieri comunali

1) DASSA Caterina

2) DEROCCHI Annamaria

3) DEROCCHI Gaudenzio

4) MARTINAZZOLI Giovanni

5) ORSIGNOLA Carlino

6) RUGGERI Enrica

7) SALARI Aristide

8) SALARI Gian Paolo

9) SORTENI Giacomino

10) TRUSSARDI Gloria