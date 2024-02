Notte di lavoro per i vigili del fuoco a Monno e Breno

sabato, 10 febbraio 2024

Monno (Brescia) – Interventi dei vigili del fuoco nella serata di ieri e nella notte a Monno e a Breno.

Nel primo intervento iniziato ieri serata i vigili del fuoco del distaccamento di Edolo sono intervenuti lungo la vecchia strada che porta al Passo del Mortirolo in territorio di Monno per il recupero di una vettura in difficoltà per la neve. L’intervento si è concluso poco prima delle 23.

Invece poco dopo le 2 di stanotte i vigili del fuoco del distaccamento di Breno sono stati allertati per allagamenti e sono intervenuti nel garage di una palazzina e sono stati impegnati fino all’alba. Altre interventi per allagamenti sono stati effettuati in bassa valle, sempre nella notte.