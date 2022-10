Monno, un successo il concorso Segnincorto 2022: i premiati

mercoledì, 19 ottobre 2022

(Brescia) – Segnincorto 2022, un successo il concorso internazionale per video brevi. Si è svolto al cinema teatro di Monno (Brescia), la giornata conclusiva dell’edizione 2022 di Segnincorto, che quest’anno aveva come tema “Fare cibo nelle Alpi“.

Il concorso è stato promosso da Comunità Montana di Valle Camonica ed organizzato da Associazione Borgo degli Artisti, con il contributo di Archivio di Etnografia e Storia Sociale e Regione Lombardia ed ha concluso un ampio programma di iniziative che prevedeva la Giornata nazionale del patrimonio alimentare delle Alpi e La festa de Lo Pan Ner.

L’evento ha visto la partecipazione di un folto numero di spettatori, con la sala piena, richiamato dalla presenza di tutti i finalisti, suddivisi nelle categorie in concorso.

Inoltre erano presenti i giurati, Marco Meazzini (Docente al DAMS Università Cattolica di Brescia) in qualità di presidente di giuria, Daniela Gambolò (Presidente e direttore di Associazione Borgo degli Artisti), Pierluigi Ferrari (Giornalista RAI e docente Università Cattolica Brescia) intervenuto con un videomessaggio, mentre Stefano Boccalini (direttore di Ca’mon), assente causa malattia, sostituito dall’intervento di Elena Turetti.

Presenti Massimo Maugeri, in qualità di assessore alla cultura della Comunità Montana di Valle Camonica, e Marco Pietroboni in qualità di assessore alla cultura del Comune di Monno.

Dopo una breve introduzione, sono stati proiettati i cortometraggi selezionati per la finale, suddivisi per categoria.

Prima delle premiazioni c’è stato un breve ricordo di Pierfausto Bettoni, ispiratore e infaticabile animatore del Borgo degli Artisti e promotore delle prime edizioni di Segnincorto.

Ecco i premiati con le motivazioni

Categoria CORTOSTORIE, cortometraggi a sfondo narrativo

“Anche per questa selezione il ruolo della Valle, ha colpito e stupito la commissione.

Da un’attenta analisi dei cortometraggi pervenuti, la giuria, ha espresso il seguente verdetto per la categoria Cortostorie

Al secondo posto, è lieta di premiare il Collettivo i luoghi del cibo (Matteo Isonni), con Vendemmia a Darfo Boario, la loro tecnica audiovisiva ha elaborato il racconto delle radici della vite e delle tradizioni camune, con tratti nitidi, essenziali e mai banali.

Al primo Arianna Colajori con Galaxias, tra arte e sperimentazione, poesia e surreale, la parola si fa leitmotiv e filo conduttore di un racconto a tratti poetico ed estremamente originale.”

1° classificato GALAXIAS di Arianna Colajori

2° classificato Vendemmia a Darfo Boario del Collettivo i luoghi del cibo

Categoria DOCUMENTARI

“Narrare la non fiction, no è compito facile in quanto è sempre il reale il filo conduttore delle storie audiovisive.

La giuria, ha così deciso per la categoria Documentari

Al secondo posto Michele Trentini e Andrea Colbacchini, con “Paesaggi del Cibo“, opera del 2021, che racconta le valli alpine con un focus sulle Dolomiti e sul legame con i prodotti agro alimentari, mettendo in risalto la biodiversità del territorio.

Al primo posto, la giuria, è lieta di premiare Fabrizio Zanotti con “Terra fragile“, il suo lavoro esprime il profondo legame tra spirito e terra, riscopre e racconta il valore genuino e il rispetto nel rapporto con il proprio ambiente.”

1° classificato Terra fragile” di Fabrizio Zanotti

2° classificato “Paesaggi del Cibo” di Michele Trentini ed Andrea Colbacchini

Categoria CORTISSIMI

“Raccontare nel breve tempo è da sempre una sfida. Lo è dal 1895 quando i fratelli Lumiere inventarono il cinema con pochi piani sequenza, ma con lo scopo di imprimere un segno, una registrazione su un supporto a memoria di ciò che in quel momento vedevano. Da allora trascorso molto tempo e l’evoluzione della clip montata nel breve termine è ancora oggi una sfida attuale.

La giuria, all’unanimità, ha espresso il seguente verdetto per la categoria Cortissimi

Al secondo posto Luca Sorsoli e Beatrice Simone, con Assaggia le alpi, per il sapiente racconto del mondo montano, tra immagini e gusto.

Al primo posto Flavia Ferraguti, con Profumo di timo, per la sua capacità di narrare il territorio attraverso immagini e sensorialità”

1° classificato Profumo di timo di Flavia Ferraguti

2° classificato Assaggia le alpi di Beatrice Simone e Luca Sorsoli

Categoria GIOVANI

“Ricevute le numerose opere di under30, desideriamo premiare la creatività ed il valore della sperimentazione. Se il linguaggio contemporaneo spesso si allontana dalla grammatica del cinema, questi ragazzi e ragazze hanno saputo invece trovare nelle radici dell’arte cinematografica ispirazione, traducendo in pratica le loro idee. Il cammino per questi giovanissimi merita di essere sostenuto ed accompagnato.

La giuria, con insindacabile giudizio, ha espresso il seguente verdetto per la categoria Giovani

1° classificato I lader e erba di Luca Rabotti

2° classificato Tito, Speck e tradizione di Alexia Merlante

Per la categoria giovani, la giuria ha definito come modalità premiale la partecipazione gratuita al Workshop di produzione audiovisiva che si terrà a Breno il 26 e 27 novembre, presso il Palazzo della Cultura.

Al termine tutti i presenti hanno partecipato al momento conviviale, presso il centro Ca’Mon, organizzato da Associazione Ristoratori di Valle Camonica, Slowfood Valle Camonica, Biodistretto e Consorzio tutela IGT.