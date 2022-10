Monno, prima giornata nazionale del Patrimonio Alimentare delle Alpi

martedì, 11 ottobre 2022

(Brescia) – Prima giornata nazionale del Patrimonio Alimentare delle Alpi, in programma a Ca’ Mon di Monno (Brescia). L’evento è stato presentato da Massimo Maugeri, assessore alla Cultura e al Turismo della Comunità Montana di Valle Camonica; Sergio Cotti Piccinelli, direttore del Distretto Culturale di Valle Camonica con l’intervento dell’assessore regionale Stefano Bruno Galli.

Si tratta di una serie di iniziative riguardanti il patrimonio alimentare delle Alpi promosse da Regione Lombardia, Archivio di Etnografia e Storia Sociale in collaborazione con la Comunità Montana di Valle Camonica e varie organizzazioni del territorio.

“Le iniziative – ha spiegato l’assessore Massimo Maugeri – si svolgeranno a Monno e sul territorio camuno dal 14 al 16 ottobre e coinvolgeranno molte comunità del nostro territorio e di diverse regioni alpine in un programma ricco e articolato”. “Il patrimonio alimentare delle Alpi – prosegue Maugeri – è un immenso insieme di conoscenze, saperi e pratiche viventi trasmessi da persone, associazioni e comunità che con il loro lavoro quotidiano contribuiscono a far vivere la montagna: dalla coltivazione dei cereali all’apicoltura, dalla viticoltura di montagna all’orticoltura, dalla raccolta delle erbe spontanee alla cura dei frutteti e dei castagneti, dalle pratiche di pastorizia transumante all’alpeggio, dalla pesca di fiume e lago alla raccolta di funghi, dall’arte del norcino all’arte del casaro, dalle ricette tradizionali alla ritualità comunitaria”.

Ogni anno le comunità delle Alpi rinnovano la loro alleanza con la terra e ogni giorno i loro gesti e le loro cure permettono di custodire una riserva inestimabile di biodiversità. I saperi passano di mano in mano seguendo il corso delle stagioni e delle generazioni. Ciclicamente le comunità si riuniscono per celebrare i frutti di questa alleanza e rinnovarne i significati. Un lavoro continuo che si compie attraverso buone pratiche di salvaguardia, trasmesse dalle comunità che vivono nelle Alpi.

Le comunità nazionali alpine, coinvolte nel processo di candidatura multinazionale del Patrimonio Alimentare Alpino nella lista del “Registro delle Buone Pratiche di Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale”, si incontrano in una giornata di scambio e di condivisione. Le comunità alpine, custodi di questo patrimonio, presentano le loro pratiche, mettendo in gioco gesti, materie, strumenti di lavoro e oggetti d’uso. Ambasciatrici di questo importante processo esprimono il senso del loro impegno per la trasmissione del patrimonio alimentare alpino e della loro partecipazione a questa giornata.

“In questo momento di confronto e dialogo tra i diversi soggetti responsabili della salvaguardia delle pratiche alimentari delle Alpi-gruppi informali, associazioni, cooperative, produttori, comuni, comunità montane, ricercatori e professionisti, istituzioni – ci soffermeremo su alcune esperienze e buone pratiche in atto, sul valore e le sfide del percorso intrapreso – aggiunge Maugeri -. Rifletteremo insieme sul ruolo di ciascuno: quello fondamentale delle comunità, dei praticanti e detentori del patrimonio, delle istituzioni e delle politiche impegnate a sostenere le comunità nei loro sforzi di salvaguardia”.

La prima giornata nazionale del patrimonio alimentare delle Alpi è ospitata a Ca’ Mon, centro per l’arte e artigianato di Monno (Brescia), venerdì 14 ottobre, luogo di incontro, di scambio, di coproduzione culturale aperto dalla comunità di Monno con il sostegno del Comune, della Comunità Montana di Valle Camonica e del Cardo Cooperativa Sociale Onlus.

Si incontreranno a Monno: la comunità della Seupa à la Vapelenentse – Proloco di Valpelline, Valpelline, Valle d’Aosta; la comunità del Prié – Cave Mont Blanc de Morgex et de La Salle, Morgex et La Salle, Valle d’Aosta; la comunità della Pecora Ciuta e del Maiale nero delle Alpi, dall’Alto Lario all’Alta Valtellina; la comunità dei Cereali antichi, Teglio, Valtellina, Sondrio; la comunità del Mais Dorotèa, Valle del Vanoi e Primiero, Ecomuseo del Vanoi, Trento; la comunità del Casolét della Valle di Sole, Pejo, Trento; la comunità dei Custodi dei castagneti della Valle Mongia, Cuneo; la comunità delle Magistre delle erbe della Valchiusella, Torino; la comunità del Cùz di Corteno Golgi, Valle Camonica, Brescia; la comunità delle Mele antiche, Valle Camonica, Brescia; la comunità del Fatulì, Valle Camonica, Brescia e la comunità delle Patate di Monno, Valle Camonica, Brescia

La giornata prevede tre momenti: il mattino sarà dedicato all’incontro tra comunità e istituzioni, nel segno del racconto e della parola. Al termine della mattinata, verrà presentato il “Registro delle Buone Pratiche di Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale” e le ragioni della sua pertinenza nel contesto attuale delle politiche culturali a livello nazionale e internazionale.

Il pomeriggio le stesse comunità presenteranno le loro pratiche, mettendo in gioco gesti, materie, strumenti di lavoro e oggetti d’uso. Il tardo pomeriggio sarà, infine, dedicato a una tavola rotonda di presentazione di alcune esperienze di salvaguardia sperimentate dalle comunità.

IL PROGRAMMA

Mattina

Sala consiliare di Monno

Ore 10.30

Saluti di benvenuto delle istituzioni alle comunità delle Alpi –

Romano Caldinelli, Sindaco di Monno

Stefania Tamborini, Dirigente Struttura Patrimonio, imprese culturali e siti Unesco, Direzione Generale Autonomia e Cultura Regione Lombardia

Agostina Lavagnino, Archivio di Etnografia e Storia Sociale – Direzione Generale Autonomia e Cultura Regione Lombardia

Ore 11

Racconti di comunità

Presentazione dei partecipanti –

Elena Sinibaldi, Focal Point per la Convenzione UNESCO 2003 – Servizio II – Ufficio UNESCO Ministero della Cultura (MiC)

Valentina Lapiccirella Zingari, Facilitatore UNESCO – ICH

Ore 12:30

Presentazione del Registro delle Buone pratiche di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale: uno strumento innovativo per il futuro delle Alpi

Ore 13

Pranzo condiviso a base di prodotti del territorio alpino

Pomeriggio

Ca’ Mon, centro per l’arte e l’artigianato di Monno

Ore 14.30

Con le mani in pasta. Le comunità attraverso le loro pratiche, conoscenze ed esperienze

Presentazione e dimostrazione di alcune esperienze e pratiche di salvaguardia del patrimonio alimentare alpino

Moderano: Elena Turetti, Angelo Longo, Giacomo Pettenati, Naima Comotti, Agostina Lavagnino

Accompagnamento di canti e musiche popolari

Ore 17:30

Tavola rotonda conclusiva: progettare il patrimonio del nostro futuro.

Riconoscere e sostenere le comunità alpine.

L’Unesco, la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e il Registro delle Buone Pratiche

Moderano: Valentina Lapiccirella Zingari e Benedetta Ubertazzi – Facilitatori UNESCO – ICH

Il dibattito della tavola rotonda si articolerà intorno a queste domande: come può l’impegno di candidatura Unesco rafforzare le attività di salvaguardia già in corso e favorire un rinnovato impegno in favore del vivo patrimonio trasmesso dalle comunità alpine?

Come immaginiamo futuri appuntamenti di rete dedicati al patrimonio alimentare delle Alpi?

Quali le prossime tappe del percorso di salvaguardia e cooperazione?

Intervengono:

Agostina Lavagnino, Archivio di Etnografia e Storia Sociale – Direzione Generale Autonomia – e Cultura – Regione Lombardia

Sergio Cotti Piccinelli, Comunità Montana di Valle Camonica – Brescia

Angelo Longo, tsm-Trentino School of Management – Trento

L‘assessore regionale Stefano Bruno Galli sottolinea: “Regione Lombardia è ente capofila di questa importante candidatura del Patrimonio alimentare delle Alpi, un bene immateriale eccezionale e ineguagliabile. Una candidatura – transregionale e multinazionale – che abbraccia idealmente tutte le comunità volontarie territoriali dell’arco alpino, custodi del passato e protagoniste del futuro. A dimostrazione ulteriore del fatto che la montagna, lungi dal separare gli uomini, al contrario li mette in connessione. Non essendo la montagna un muro, bensì una cerniera che genera l’incontro di comunità unite dalla condivisione di uno straordinario patrimonio di coraggio e di fatica, di bellezza e di dedizione, di saperi e di saper fare in una collaborazione continua e costante con l’ambiente circostante. Una collaborazione che rinnova ogni giorno l’antico patto tra uomo e natura. L’insieme di saperi e di sapori, di tradizioni e di pratiche sempre vive, rappresenta l’anima di questi territori montani e costituisce un giacimento di valori, tradizioni e autenticità, di storie e identità senza pari al mondo. È pertanto corretto e doveroso tutelare e salvaguardare la cultura enogastronomica alpina che rappresenta un tesoro di saperi immateriali esattamente come lo è – per esempio – l’arte liutaria di Cremona, il cui riconoscimento Unesco compie dieci anni proprio nel 2022”.