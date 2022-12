Mercatini in piazza e manifestazioni natalizie a Edolo

sabato, 10 dicembre 2022

Edolo (Brescia) – Hanno preso avvio le manifestazioni natalizie a Edolo (Brescia), i primi ad aprire sono stati i mercatini allestiti in piazza Martiri, inaugurati nel pomeriggio dell’Immacolata. I mercatini saranno aperti anche oggi e domani – dalle 8 alle 18 – quindi il 17, 18 e il 24 dicembre.

Nell’anno dell’austerity energetica l’Amministrazione comunale di Edolo non ha rinunciato alle manifestazioni. Come annunciato dal sindaco Luca Masneri sui tradizionali 30mila euro destinati agli eventi ne saranno risparmiati 20mila che andranno alle persone bisognose e gli altri 10mila sono invece destinati per gli appuntamenti natalizi, tra cui le civiche benemerenze che saranno consegnate la mattina del 23 dicembre.

La festa di Santa Lucia sarà celebrata in modo solenne: al Centro Tennis di via Gelpi è allestita la casa di Santa Lucia con laboratori per i bambini. Nella serata di lunedì 12 dicembre, alle 20, partenza dalla Casa di Santa Lucia per una magica serata.

Domani – 11 dicembre – e domenica 18 dicembre dalle 15 alle 19 l’associazione “Cne 515 Orione” aprirà al pubblico lo spazio dove è allestito il plastico ferroviario ispirato alla ferrovia Brescia-Iseo-Edolo.

Nelle serate del 22 e 23 dicembre con partenza alla 20 da piazza Martiri e arrivo sul sagrato della chiesta di Santa Maria Nascente si terrà il presepe vivente “Admirabile Signum 2022 “Pace in Terris”. Tra gli altri eventi del periodo natalizio la casa di Babbo Natale, gli scambi d’auguri in piazza Martiri e a Mù, il 26 dicembre la serata della montagna con Luca Schiera, quindi il 2 gennaio il concerto di Capodanno e il 7 gennaio cori sotto la neve chiuderà i ricco cartellone.