La panchina europea più alta d’Europa al Passo del Mortirolo

(Brescia) – Un’altra giornata speciale al Mortirolo unirà due Comuni (Monno e Mazzo di Valtellina) e due valli (Valle Camonica e Valtellina) nel ricordo di David Sassoli, giornalista, politico, e Presidente del Parlamento europeo, scomparso prematuramente, e l’inaugurazione di due panchine giganti.

L’inaugurazione al confine tra Valle Camonica e Valtellina e a volerla è stato un gruppo di associazioni ed enti, l’Ecomuseo della resistenza in Mortirolo, le Fiamme verdi, il Comune di Mazzo, la sezione Ezio Vedovelli del Movimento federalista europeo, la sezione di Sondrio della Gioventù federalista europea, i Fridays for future Valtellina e l’Anpi.

Il programma prevede il raduno dei partecipanti al campo sportivo di Monno ed in piazza Santo Stefano a Mazzo di Valtellina alle 8,30 per la partenza e nella salita i volontari ripuliranno dall’immondizia abbandonata la strada del Mortirolo. La conclusione dei lavori è prevista per le 12:30, per il ristoro al rifugio del passo e alle 14:30 l’inaugurazione della panchina europea più alta d’Europa. Saranno presenti le autorità, tra cui il presidente della cabina di regia per la Valle Camonica, Ilario Sabbadini.