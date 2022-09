Incudine: cade durante i lavori in baita, soccorso 68enne

venerdì, 2 settembre 2022

Incudine (Brescia) – Un uomo di 68 anni è stato soccorso nel pomeriggio in una zona montana sopra Incudine (Brescia), in Alta Valle Camonica. È caduto mentre svolgeva dei lavori nei pressi di una baita e ha riportato alcuni traumi.

Immediato l’allarme, sul posto i tecnici della Stazione di Temù del Soccorso alpino, V Delegazione Bresciana, insieme con il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza e i Vigili del fuoco. Le squadre lo hanno raggiunto, messo in sicurezza e trasportato con la barella fino a dove era possibile il recupero per mezzo dell’elisoccorso di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, decollato dalla base di Caiolo (Sondrio). Il 68enne è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale di Sondalo (Sondrio). L’intervento si è concluso nel tardo pomeriggio.