Incidente a Malonno e incendio a Grevo di Cedegolo

sabato, 11 giugno 2022

Malonno – Doppio intervento nel pomeriggio a Malonno (Brescia) per un incidente e in serata a Grevo di Cedegolo (Brescia) per un incendio. A Malonno sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Edolo, quattro ambulanze, di cui due di Arnica e altrettante della Croce Rossa di Breno, l’automedica dall’ospedale di Edolo e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi. Nella scontro tra auto sono rimasti coinvolte tredici persone, di cui 5 ricoverate in codice giallo negli ospedali di Edolo ed Esine.

Invece sull’incendio di Grevo di Cedegolo sono intervenuti i vigili del fuoco di Edolo e Darfo Boario che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area.