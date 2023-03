Incendio distrugge tetto di una palazzina a Corteno Golgi

martedì, 28 marzo 2023

Corteno Golgi (Brescia) – Momenti di paura per l’incendio del tetto di una palazzina in costruzione a San Pietro di Corteno Golgi (Brescia).

Nel pomeriggio una trentina di vigili del fuoco di Aprica e Tirano (Sondrio), Edolo e Vezza d’Oglio (Brescia) sono intervenuti nel paese camuno per domare l’incendio. Le fiamme – anche per il forte vento – si sono propagate velocemente distruggendo più di 200 metri quadrati di tetto. I vigili del fuoco dei vari distaccamenti hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la palazzina. Un vigile del fuoco ha riportato una contusione ed è stato accompagnato in ospedale per accertamenti. Sono in corso indagini dei carabinieri di Ponte di Legno e da parte vigili del fuoco per chiarire le cause dell’incendio.