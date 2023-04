Incendi boschivi, allerta arancione Protezione civile in Lombardia

venerdì, 7 aprile 2023

Brescia – A seguito della recente allerta ‘arancione’ di Protezione civile sul rischio incendi boschivi in Lombardia, l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, in vista delle prossime festività pasquali, invita tutti i cittadini a tenere comportamenti corretti, informarsi costantemente sulle previsioni di rischio e avvisare le autorità competenti in caso di necessità o avvistamento di incendi boschivi.

“In queste ore – sottolinea La Russa – siamo riusciti a tenere sotto controllo un incendio sviluppatosi nella zona del monte Segredont in provincia di Bergamo. Ringrazio la Protezione civile e i volontari dell’Aib che si sono attivati sin dai primi istanti. Ne approfitto per ricordare ai cittadini in questi giorni di festa di ricorrere sempre al buon senso, rispettare la natura e le norme di prevenzione, vista l’allerta incendi della Protezione civile lombarda”.