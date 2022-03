Inaugurate la Casa della Comunità di Darfo Boario e la nuova Rianimazione dell’ospedale di Esine

venerdì, 18 marzo 2022

Esine – “La sanità in Valle Camonica è un’eccellenza, con i numeri della lista d’attesa più bassi di tutta la Lombardia”, così si è espressa la vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al Welfare Letizia Moratti, che in mattinata ha fatto visita alla Valle Camonica per inaugurare la nuova Casa della Comunità di Darfo Boario Terme (Brescia) e la Nuova Rianimazione del Presidio Ospedaliero di Esine (Brescia).

Erano presenti, una trentina di sindaci della Valle Camonica, tra cui Ezio Mondini e il suo vice Attilio Cristini di Darfo Boario, ed Emanuele Moraschini con il suo vice Enrico Dallanoce di Esine, autorità civili, militari e religiose, l’Assessore al Bilancio e Finanza di Regione Lombardia Davide Caparini, l’Assessore alla Casa e Housing Sociale Alessandro Mattinzoli e i Consiglieri regionali Claudia Carzeri, Simona Tironi e Francesco Ghiroldi (nelle foto in sequenza i sindaci della Valle Camonica e le autorità con la vicepresidente Letizia Moratti all’esterno della casa di comunità di Darfo, l’inaugurazione della Rianimazione di Esine e l’unità strategica di Asst Vallecamonica) .

La nuova Casa della Comunità di Darfo Boario Terme rappresenta il primo tassello di un profondo percorso di rafforzamento della sanità territoriale che si svilupperà nel corso dei prossimi anni: l’attuazione della riforma prevede, grazie a significativi finanziamenti regionali, l’attivazione di due ospedali di Comunità (Esine e Edolo) e di otto Case della Comunità (Pisogne, Darfo Boario Terme, Berzo Inferiore, Ossimo, Breno, Cedegolo, Edolo e Ponte di Legno).

La struttura di via Barbolini a Darfo Boario Terme e collocata presso un immobile di proprietà dell’ASST, presenta al proprio interno, secondo un approccio multi servizi, grazie all’attività di 64 professionisti, tra cui 3 medici di medicina generale pediatri di libera scelta: punto Unico di Accesso: al primo piano nell’area dedicata alle cure primarie, è gestito dalle IFeC. Il PUA si integra con l’attività informativa e di orientamento svolta sia dagli sportelli di scelta e revoca/CUP, che dagli altri operatori della CdC; Centro Servizi per la presa in carico del paziente cronico: con la presenza di Assistenti sociali per la valutazione dei bisogni del cittadino; Servizio Protesica (SUPI): presenza del medico che autorizza le pratiche erogazione forniture di assistenza integrativa; Ambulatorio per Certificazioni Medico-Legali di I livello; Servizi di tipo amministrativo: prenotazioni visite, pagamenti, scelta o revoca; Spazi gestiti da Associazioni esterne: Sede AVIS e ANFFAS, con un ambulatorio odontoiatrico bimensile per persone disabili; Servizi di cure primarie: con la presenza degli Ambulatori con MMG e 1 PLS; Servizi di specialistica ambulatoriale per le patologie ad elevata prevalenza, con la presenza di équipe multidisciplinari medico-infermieristiche delle seguenti specialità: cardiologia; oculistica; diabetologia; odontostomatologia; dialisi-CAL; riabilitazione fisioterapica; Servizi Infermieristici: sono presenti infermieri, ostetriche e fisioterapisti, a supporto delle attività ambulatoriali erogate (visite, percorsi di Screening, prestazioni volte al recupero funzionale); Infermieri di Famiglia e Comunità, ad integrazione di tutte le attività della CdC; Servizi vaccinali: Ambulatori per vaccinazioni; Servizi sociali alla persona e alla famiglia: Consultorio Familiare, Serd, CPS e NPIA. Vi è inoltre uno stretto raccordo con gli assistenti sociali del servizio di base e del Servizio di Tutela Minori; Servizio di Punto Prelievi, accreditato in capo al Laboratorio Analisi dell’ASST Valcamonica.

Nel presidio ospedaliero di Esine, i lavori di adeguamento tecnologico della nuova rianimazione hanno permesso di aumentare i posti letto di rianimazione e terapia intensiva da 4 a 6, perseguendo un alto livello tecnologico strutturale e garantendo il benessere del paziente allettato.

In particolare la struttura tecnologica ha migliorato nettamente il comfort ambientale, in quanto i ricambi d’aria sono stati elevati, con un sistema di filtrazione a triplo stadio (filtri assoluti) sia in ripresa che in mandata equiparando così l’ambiente ai locali adibiti a sala operatoria. Le aree operative sono state suddivise sostanzialmente in 3 zone di cui 2 dedicate alla terapia intensiva (room per n.5 posti letto) ed isolato (per 1 posto letto), oltre alle aree dedicate al personale ospedaliero. Tutti i posti letto dispongono di travi testa letto altamente tecnologiche, dotate di tutti i gas medicali e sistema di evacuazione gas anestetici. Il benessere del paziente e degli operatori è stato

assolto mediante l’installazione di un sistema DALI che permette all’illuminazione artificiale di seguire il ritmo fisiologico del paziente (ciclo circadiano). All’interno della terapia intensiva trova sede l’area dedicata all’attività del Vascular Team: pool misto di infermieri, medici, rianimatori, deputati a impiantare PICC, MIDLINE, Cateteri venosi centrali a permanenza e non.

La riorganizzazione degli spazi della nuova Rianimazione ha inoltre permesso di realizzare una Recovery Room con ulteriori 2 posti letto, che consentirà una più efficace organizzazione dell’attività interventistica del Blocco Operatorio del Presidio di Esine.

Insieme al Direttore di ATS Montagna Raffaello Stradoni, ai componenti della Direzione strategica di ASST Guido Avaldi (Direttore Amministrativo) Roberta Chiesa (Direttore sanitario) e Maurizio Morlotti (Direttore socio sanitario) (foto della Direzione strategica con la Vicepresidente) e con i diversi professionisti operanti presso la Casa della Comunità di Darfo e l’Ospedale di Esine – il Direttore Generale Maurizio Galavotti ha accompagnato la Vicepresidente Moratti nella visita delle rinnovate strutture del polo ospedaliero e del polo territoriale della Vallecamonica.