In dotazione ai vigili del fuoco di Edolo nuove attrezzature

martedì, 21 dicembre 2021

Edolo – I vigili del fuoco del distaccamento di Edolo (Brescia) hanno in dotazione da alcuni giorni modernissime attrezzature che serviranno per gli interventi di urgenza sul territorio di competenza.

L’associazione Amici Vigili del Fuoco Volontari Edolo 1890 ha partecipato al bando di Regione Lombardia e ottenuto dal Pirellone un importante contributo che è servito per l’acquisto delle nuove strumentazioni. L’Associazione dei pompieri edolesi, in sintonia con il comando provinciale dei vigili del fuoco, ha valutato le necessità e acquistato: nuova termocamera, un multigas, una smerigliatrice e un divaricatore. La scelta è caduta sul tipo di alimentazione a batteria perché più sicure e anche più facili da utilizzare durante gli interventi, ad esempio per incendi o incidenti. Per l’acquisto sono stati spesi 15mila euro.

Le persone che hanno visitato lo stand al Natale del pompiere di Edolo hanno osservato le nuove attrezzature acquistate di recente e pronte ad essere utilizzate durante i soccorsi e gli interventi di urgenza ed emergenza.