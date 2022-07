Il gran cuore camuno: a Edolo soccorsa una 37enne romena

lunedì, 11 luglio 2022

Edolo – Una romena di 37 anni che da più di due giorni bivaccava nei pressi del Pronto Soccorso dell’ospedale Edolo (Brescia) è stata soccorsa da carabinieri, polizia locale e servizi sociali di Edolo. La 37enne, senza fissa dimora, era stata notata in zona fin da sabato scorso, quando era stata dimessa dall’ospedale di Edolo e non sapendo dove andare è rimasta in zona.

Questa mattina si è messa in moto la macchina dei soccorsi e delle forze dell’ordine, con una pattuglia dei carabinieri inviata dalla centrale operativa di Breno e polizia Locale di Edolo. rifocillata e successivamente presa in carico dal seriviz sociali del Comune di Edolo.