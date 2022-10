lunedì, 17 ottobre 2022

Paspardo (Brescia) – Grande successo della sagra della castagna di Paspardo (Brescia), che ha richiamato quasi 15mila presenze nel corso del weekend. Ieri le auto parcheggiate ai lati della strada arrivano fino a Cimbergo, oltre poi il servizio bus navetta che ha garantito gli spostamenti tra i due paesi.

Soddisfatti gli organizzatori della sagra, il sindaco Fabio De Pedro e gli amministratori del paese, la prima dopo lo stop di due anni per la pandemia. Durante il weekend sono stati promossi diversi eventi di richiamo, con degustazione di piatti a base di castagne, come il Pult e Lat, un piatto tipico di Paspardo a base di farina di castagne e numerose altre tipicità, una serie di appuntamenti e attrazioni con la mostra mercato di prodotti tipici e artigianato e animazione. Sono stati allestiti nel centro di Paspardo stand con prodotti tipici locali, sculture in legno e oggetti d’artigianato, piccolo museo etnografico con esposizione di attrezzi per la lavorazione delle castagne e del latte, mostra fotografica, intrattenimento musicale itinerante, rievocazione preistorica con laboratori e animazione per bambini.