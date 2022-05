Giro d’Italia, gruppo partito da Salò: si arriva all’Aprica dopo l’ascesa del Mortirolo

martedì, 24 maggio 2022

Salò – L’ultima settimana del Giro d’Italia inizia con la Salò-Aprica, Wine Stage 2022 dedicata allo Sforzato. Si scalano Goletto di Cadino, Passo del Mortirolo e Valico di Santa Cristina, Montagna Pantani di questa edizione. Prima del via la Carovana Rosa ha osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Stefano Martolini, Direttore Sportivo della Viris Vigevano, deceduto durante il Trofeo Comune di Castelfidardo Dopo la votazione Social, avvenuta sull’account Twitter del Giro d’Italia, Giulio Ciccone indossa il dorsale rosso di corridore più combattivo. Photo Credits: Alpozzi/D’Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse.

Sedicesima tappa del Giro d’Italia edizione 105, in programma dal 6 al 29 maggio e organizzato da RCS Sport. La terza settimana si apre nello stesso modo in cui si era chiusa la seconda, con una frazione per gli scalatori. 202 km tra Salò e l’Aprica per quella che è la Wine Stage di questa edizione, dedicata allo Sforzato. Tra le salite della tappa odierna anche il Valico di Santa Cristina, Montagna Pantani di questa edizione della Corsa Rosa.

Il gruppo, forte di 157 unità, è transitato al KM 0 alle 11:28. Non partito il dorsale n. 92 – Jonathan Caicedo (EF Education Easy Post) Il live della corsa è disponibile all’indirizzo https://www.giroditalia.it/livehub/

METEO

Salò (partenza): Parzialmente nuvoloso, 24°C. Vento: debole S – 6 km/h.

Aprica (17.10 circa, Arrivo): Possibili rovesci, 17°C. Vento: debole S – 7 km/h.

IL PERCORSO

TAPPA 16, SALO’-APRICA (SFORZATO WINE STAGE), 202 KM

Tappone alpino con oltre 5000 m di dislivello. Partenza che sale in Valsabbia fino alla prima asperità del Goletto di Cadino con una salita di circa 30 km che porta a quasi 2000 m. Discesa in Val Camonica e risalita fino a Edolo. Si scala quindi il Passo del Mortirolo dal versante di Monno su strada che a 3 km della vetta diventa stretta e ripida. Discesa su Grosio molto impegnativa con strada stretta e in alcuni punti piuttosto ripida. Dopo il tratto pianeggiante si affronta la salita di Teglio (anche in questo caso strada abbastanza ristretta e con tratti oltre il 15%). Discesa veloce su Tresenda per affrontare la salita finale del Valico di Santa Cristina. La prima parte è larga e ben pavimentata per diventare più stretta una volta deviato verso la vetta. La salita si snoda a tornanti dentro il bosco con pendenze elevate. Discesa veloce e impegnativa poi sull’arrivo.

Ultimi km

La discesa dal Valico di Santa Cristina fino ai 1500 m dell’arrivo è molto impegnativa. La carreggiata è ridotta e la pendenza abbastanza elevata. Entrati nel tratto finale la strada sale costantemente attorno al 3% fino alla linea di arrivo.

CLASSIFICA GENERALE

1 – Richard Carapaz (Ineos Grenadiers)

2 – Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) a 7″

3 – Joao Pedro Almeida Gonçalves (UAE Team Emirates) a 30″

LE MAGLIE UFFICIALI

Le Maglie di leader del Giro d’Italia sono prodotte con tessuti SITIP e disegnate da CASTELLI.

Maglia Rosa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Enel – Richard Carapaz (Ineos Grenadiers)

Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, dedicata al Made in Italy – Arnaud Démare (Groupama-FDJ)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum – Koen Bouwman (Jumbo-Visma)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Intimissimi Uomo – Joao Pedro Almeida Gonçalves (UAE Team Emirates)