Giornata della Memoria: ecco le Medaglie d’onore a ex Imi in Valle Camonica

mercoledì, 22 dicembre 2021

Valle Camonica – In occasione della Giornata della Memoria saranno assegnate le Medaglie d’Onore a ex IMI. In Valle Camonica il prossimo 27 gennaio, tramite la sezione ANEI presieduta da Fabio Branchi, saranno consegnate le Medaglie ai parenti di Giacomo Antonioli, Leone Nodari, Domenico Formentelli, Giuseppe De Rita, Angelo Damioli Luigi Nodari, Paolo Mora, Giacomo Morandi, Angelo Mazzucchelli (vivente), GiovanMaria Bonomelli e Angelo Testini.

Potrebbero aggiungersi altri nomi entro il 27 gennaio. Le modalità di consegna saranno definite nelle prossime settimane in collaborazione della Prefettura di Brescia e Anei.