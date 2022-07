Enduro: i risultati dei piloti del Moto Club Sebino nel weekend

lunedì, 18 luglio 2022

Malegno – Campionato Assoluti di Enduro a Ceva (Cuneo), Campionato Italiano Racing Quad a Eraclea (Venezia), Trofeo KTM a Monte Copiolo (Rimini) e trofeo Husqvarna a Città delle Pieve (Perugia): un fine settimana impegnativo per i piloti del Moto Club Sebino.

ASSOLUTI – Giornata torrida agli Assoluti, nei 4 giri di gara e con le 3 speciali al giro, che anno duramente provato i Piloti , ma tutti i piloti del Sebino hanno tagliato il traguardo. Assenti Davide Guarneri, per il noto infortunio, e Francesco Servalli, e assenti per potersi preparare bene per la trasferta in Finlandia del Campionato Europeo Nicola Recchia e Lorenzo Staccioli, mentre Haliala Hermanni e Brad Freeman erano in Patria.

Risultati: Cat. 125 1° Deny Philippaerts (nella foto) su TM e 2° Matteo Grigis su Gas Gas; Cat. 250 3° Thomas Grigis su Gas Gas; Cat. 450 2° Gianluca Martini su Beta, 3° Juri Quarti su Husqvarna e 7° Matteo Ferrari pure lui Husqvarna Come team è risultato ancora 1° il Moto Club Sebino.

COPPA ITALIA: CAT. Junior 3° Elia Giorgi su Fantic 125; 4° Vittorio Ducoli su Fantic 125 e 5° Tommaso Gasparri Gas Gas; 350 4t 10° Sebastiano Buzzi KTM; 250 4t Cat. Senior 7° Andrea Garattini su TM 300; 8° Diego Ballardini su Gas Gas 350 4t; Cat. Major 3° Agostino Volpi su Sherco; 300 4° Eros Bordoli su KTM 250 4t; 9° Alberto Zorloni su Yamaha 250 4t.

QUAD: una due giorni, con tanta polvere e caldo: Cat. FX4: Silvano Grola (nella foto sotto) 1° e 1°; Alberto Bianchini 2° e 2°; Cat. Trofeo Beatrice Grola 2^ e 4^ (con i maschietti ) piloti su Honda 500

TROFEO KTM: Cat. 250 4t 4° Simone Ravelli; 13° Giuseppe Balzarini; 18° Carlo Manzone; Cat. 250; 7° Luca Zerla; Cat. 300: 10 Diego Ferremi.

TROFEO GAS GAS: Cat. 350 4t 1° Nicola Lanza; Cat. 250 4t 5° Alessio Tribbia e 8° Giacomo Andreoli.

TROFEO HUSQVARNA: Cat. V2 4° Corrado Boschini; Cat. V4 4° Osvaldo Armanni; Cat. 250 7° Alessandro Locati.

Nel prossimo weekend è in programma il campionato Europeo in Finlandia con i piloti del Sebino: Recchia, Rizza , Staccioli, Paganini, Quarti e Matteo Grigis, mentre i Major vanno a Gualdo Tadino (Perugia) per il Campionato italiano saranno in gara Valenti, Pedersoli, Gambarini, Cesareni, Boschini, Chini e Zorloni.