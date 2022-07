Enduro, i risultati dei piloti del Moto Club Sebino nel weekend

lunedì, 11 luglio 2022

Malegno – Tre grandi gare di Enduro per i piloti del Moto Club Sebino, con il Mondiale a Coimbra in Portogallo il Campionato Italiano Under e Senior a Fabriano e il Regionale Gr5 regolarità a Treviglio.

Due giornate molto belle a Coimbra ovviamente caldo e percorso molto impegnativo, 3 giri di gara con 3 speciali al giro. I risultati: Cat. E2 Giacomo Redondi Gas Gas 350 4t sabato 6° e domenica 5°; Cat. E3 Brad Freeman (nella foto) su Beta 300 ripresosi alla grande 1° e 1°; Categoria J1 Haljala Hermanni TM 250 4t 8° e 9°.

Invece a Fabriano buoni risultati per i piloti del Moto Club Sebino: Cat. J B Thomas Grigis su Gas Gas 250 1°; Cat. J D Edgardo Paganini su Gas Gas 250 4t 6°; Cat. J A: Niko Odorizio su KTM 125 9°; Cat. S E: Mirko Spandre su Gas Gas 350 4t 3°; Luca Bontempi su KTM 15° e Riccardo Moscardi sempre su KTM 350 4t 22°; Cat. S A Riccardo Prandini su Yamaha 125 5°

Gruppo 5 Regolarità a Treviglio Cat. X 2 Fiorenzo Lanfranchi su Puch 125 4°; Cat. B 2 Marco Romelli su Morini 175 4t 6°; Cat. D 5 Giacomo Laidelli su Puch 175 7°.

di Chiara Panzeri