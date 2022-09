Edolo: riapre la palestra di arrampicata indoor, festa e inaugurazione

martedì, 13 settembre 2022

Edolo – Smontata, pulita, ripensata e reinstallata. La palestra di arrampicata indoor di Edolo è pronta ad accogliere nuovamente gli appassionati della disciplina. Lo farà dal prossimo 17 settembre grazie alla passione e all’impegno di Igor Gheza, Francesco Vaiarini e Nicolò Boffelli che con la loro neonata Alp Experience Asd (costola di Alp Experience) promuoveranno l’arrampicata indoor anche attraverso corsi dedicati per grandi e piccoli.

Il taglio del nastro alle 17 alla presenza delle autorità e di coloro che vorranno condividere questo momento, che per il trio è una sfida che si sposa alla perfezione con quello che stanno facendo sul territorio. Igor e Francesco, già aspiranti guide alpine, hanno recentemente fondato Alp Experience, un gruppo che promuove la montagna e tutte le attività che ad essa si legano, accompagnando gli appassionati ad inseguire i loro sogni. Sulla stessa strada anche Nicolò che presto concluderà il percorso per diventare aspirante guida: è lo step intermedio necessario (dura due anni) per diventare guide alpine della Lombardia. Da questo percorso comune nascono l’amicizia e la voglia di continuare ad investire su questo territorio dove la montagna è indiscussa protagonista. Non è un caso la gestione della palestra di arrampicata indoor che ha sede dentro lo stabile che ospita la piscina: una struttura datata che aveva bisogno di una rinfrescata. Una parete grande articolata, con diversi tetti, strapiombi e una parete verticale che permettono sia agli esperti che a chi è alle prime armi di avventurarsi lungo una trentina di vie.

L’inaugurazione vuole essere una festa: il 17 settembre dalle 17 in avanti per appassionati e curiosi ci sarà la possibilità di visionare i lavori fatti, provare le nuove linee e conoscere di persona (magari per strappargli anche qualche utile consiglio?) i volti di Alp Experience, che già molti seguono sui social.

La palestra resterà aperta nei giorni di martedì e giovedì dalle 18 alle 23 e durante i weekend di pioggia previa comunicazione sulle pagine social di Alp Experience. In palestra verranno poi organizzati corsi sia per adulti che per bambini.

“Non è ancora passato un anno dalla nostra abilitazione – commentano Francesco e Igor di Alp Experience -, ma siamo già più che soddisfatti di quello che abbiamo fatto e aver preso in gestione questa struttura per noi è motivo di grande orgoglio. Ci piacerebbe tornasse viva, luogo di incontro di appassionati che qui possono trovare una parete su cui allenarsi ma anche dove i neofiti possano avvicinarsi alla disciplina. Noi ce la metteremo tutta e fin da ora ringraziamo l’amministrazione comunale di Edolo che ha creduto in noi e nel nostro progetto”.