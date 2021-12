Edolo, assegnate le Civiche Benemerenze 2021: i premiati

sabato, 25 dicembre 2021

Edolo – L’Amministrazione comunale di Edolo ha conferito le civiche Benemerenze 2021 e riconoscimenti in occasione dello scambio di auguri di Natale.

Alla cerimonia, che si è svolta ieri presso il cinema teatro San Giovanni Bosco di Edolo, presieduta dal sindaco di Edolo Luca Masneri, assessori e consiglieri comunali, e che ha visto la presenza del sindaco di Corteno, Ilario Sabbadini, autorità civili e militari, tra cui il comandante della stazione carabinieri di Edolo, Maresciallo Maggiore Rosario Fazio, il comandante della stazione carabinieri Forestali di Edolo, Maresciallo Carmine La Selva, il Maresciallo Capo della Guardia di Finanza, Massimo Caloro, il tenente colonnello Antonio Cardillo che è appena subentrato al tenente colonnello Leonardo Mucciacciaro al comando della base logistica di Edolo, quindi il direttore generale di Ats della Montagna, Raffaello Stradoni, il direttore sanitario di Asst Valcamonica, Roberta Chiesa, il responsabile del distaccamento dei vigili del fuoco di Edolo, Sandro Malgarotti i rappresentanti delle diverse associazioni e gruppi presenti sul territorio di Edolo, tra cui i Paracadutisti, Anei, Alpini, Avis e Nuova Camunia.

Dopo aver tracciato un quadro sull’attività svolta nel 2021 e i progetti del prossimi anno, in primis la variante della statale 42 del Tonale, il treno a idrogeno e gli interventi sull’istituto Meneghini e Campus universitario, piscina e campo sportivo, il sindaco Luca Masneri, con l’assessore Carla Fioletti e il consigliere delegato Piergiacomo Calvi, ha consegnato i riconoscimenti e le civiche benemerenze.

Il primo cittadino Luca Masneri ha indicato per ciascuna persona o gruppi premiati le motivazioni e li ha invitati sul palco per la consegna del riconoscimento. La prima a salire sul palco è stata l’ex dipendente del Comune, Sandra Comensoli, punto di riferimento all’ufficio anagrafe per decenni che è andata in pensione.

Poi i vigili del fuoco volontari di Edolo, che hanno ricevuto una pergamena per il lavoro che svolgono sul territorio, inoltre è stato consegnato un riconoscimento speciale a Giancarlo Fedriga, 60 anni, che dopo 20 anni di attività a marzo lascerà il servizio. Il sindaco ha ringraziato i pompieri per la loro attività e per essere un riferimento per il paese e ricordato l’impegno non solo per gli interventi d’emergenza ma anche il lavoro durante la fase più acuta dalla pandemia.

Le civiche benemerenze sono state assegnate al direttore generale di Ats della Montagna, Raffaello Stradoni, che ha ringraziato e sottolineato l’importanza dei presidi e della rete sanitaria nelle valli e in zone montane, a Roberta Chiesa, direttore sanitario di Asst Valcamonica che ha evidenziato: “Nei momenti difficili dell’emergenza, ma anche oggi non siamo rimasti soli per questo come Asst diciamo grazie”.

Inoltre la civica benemerenza è stata assegnata alla Fondazione Giamboni di Edolo, il riconoscimento è stato ritirato dal presidente Massimo Chiesa, alla presenza dei consiglieri e dei volontari della Quercia, quindi alla Protezione Civile.

Il riconoscimento è andato alla forze dell’ordine, al comandante della Stazione carabinieri di Edolo, Maresciallo Maggiore Rosario Fazio, al comandante della Stazione carabinieri Forestali di Edolo, Maresciallo Carmine La Selva, al Maresciallo Capo della Guardia di Finanza, Massimo Caloro. La Guardia di Finanza lascerà Edolo: nel piano di riorganizzazione saranno chiuse le sedi di Edolo e Pisogne, ne sarà aperta una a Breno.

A Edolo rimarrà però il Sagf (Soccorso Alpino Guardia di Finanza). E’ stata anche l’occasione per il saluto dell’Amministrazione comunale al comandante della Guardia di Finanza. Infine sono stati consegnati riconoscimenti a gruppi, San Vincenzo e volontari del Pedibus. Un ringraziamento è andato a tutti i gruppi e associazioni presenti nel paese camuno.