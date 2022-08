Due feriti gravi in uno scontro sulla statale 42 a Berzo Demo

martedì, 9 agosto 2022

Berzo Demo – Cinque persone coinvolte, tra i 17 e i 57 anni, di cui due feriti gravi. E’ il bilancio dell’incidente stradale avvenuto oggi sulla statale 42 del Tonale, in località Bettolino di Berzo Demo (Brescia). Nello scontro tra una vetture di turisti stranieri che stava salendo verso Malonno (Brescia) e due moto che scendevano verso Berzo Demo. Nell’impatto tra la vettura e la prima moto, con in sella marito e moglie, sono rimasti feriti in modo grave con traumi e contusioni agli arti i coniugi, mentre il figlio, che seguiva i genitori sempre su una moto, ha riportato ferite lievi.

Sul posto sono giunte due eliambulanze dalle centrali operative di Brescia e Sondrio, due automediche dagli ospedali di Edolo ed Esine e l’ambulanza dell’Arnica, quindi i carabinieri della Compagnia di Breno e i vigili del fuoco di Breno e Darfo Boario. La statale 42 è rimasta chiusa quasi due ore, per consentire gli interventi dei soccorritori, la pulizia e messa in sicurezza della sede stradale.

L’equipe medica del 118 ha stabilizzato marito e moglie, e con l’elisoccorso sono stati trasportati alla Poliambulanza di Brescia e al Civile, mentre il figlio è stato trasportato per accertamenti all’ospedale di Esine. Illesi i conducenti della vettura, coppia di turisti del Lussemburgo.