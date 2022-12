Corteno: le iniziative dedicate alla figura di Camillo Golgi

lunedì, 5 dicembre 2022

Corteno Golgi (Brescia) – Proseguono le iniziative dedicate alla figura di Camillo Golgi e alle sue scoperte. Dopo l’uscita a Pavia (nella foto) per conoscere i luoghi in cui Camillo Golgi è diventato un grande scienziato, a cui hanno aderito anche numerosi ragazzi cortenesi della scuola secondaria di primo grado.

Oggi – 5 dicembre – i bambini della scuola dell’Infanzia visiteranno il Museo Golgi, a completamento di un percorso svolto con le loro maestre. Il 7 e il 10 dicembre 2022 sarà possibile visitare l’esposizione dei lavori svolti a scuola dai bambini della scuola dell’infanzia e primaria presso il Museo Camillo Golgi di Corteno Golgi

Orari di apertura della mostra: mercoledì 7 dicembre ore 16-18 e 20.30-22.30 (in occasione della manifestazione “Passi di luce”); sabato 10 dicembre ore 10-12. (sarà possibile visitare la mostra anche in altre date di dicembre)

La settimana “golgiana” terminerà sabato 10 dicembre con l’incontro “Fondazione Camillo Golgi per la ricerca biomedica” che si terrà alle 16 presso la sala consiliare a cui seguirà la consegna delle borse di studio ai giovani cortenesi meritevoli.